Dalić: Modrić je jedan od njih tisuću

xxDamirxKrajacx via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije otkrio je detalje iz svog života.

Zlatko Dalić je nakon mise u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske iznio svoje svjedočanstvo o vjeri, obitelji, domovini i radu.

“Roditelji mi nisu imali puno, ali su mi dali sve. Već sa 16 godina otišao sam u Split, grad puno veći od mog Livna, grad prepun iskušenja i stvari zbog kojih je trebalo izdržati. Htio sam uspjeti, ali i ne razočarati njih”, rekao je Dalić pa okupljenima poručio:

“Djeco, brinite o svojim roditeljima, oni su vam dali sve. Telefonski poziv nije dovoljan kad im je najpotrebnije.”

Imao je što za poručiti i roditeljima.

“Škola mora biti na prvom mjestu, a sport dolazi nakon toga. Roditelji, nemojte djeci stavljati visoke zahtjeve i ambicije jer se dogodi kontraefekt. Jedan Luka Modrić, on je jedan od tisuće njih koji su uspjeli u nogometu”, rekao je Dalić i dodao:

“Hrvatska je po svemu najljepša zemlja na svijetu. Puno je lijepih stvari u njoj, ali najgori smo sami za sebe. Svaki dan smo puni negativnosti i loših vijesti. Moramo poraditi na tome da nas bude više jer nas je sve manje. Kad netko napravi uspjeh, u novinama je to mala vijest, a negativa je uvijek veća.”