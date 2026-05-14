Dalić: Mi smo možda i najuređenija reprezentacija na svijetu

xCristianxdexMarchenax via Guliver

Izbornik Dalić odgovarao je na zanimljiva pitanja ususret nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku započinje za manje od mjesec dana, a Hrvatska će pokušati na trećem uzastopnom Mundijalu osvojiti medalju.

Obzirom kako je spektakl s 48 reprezentacija vrlo blizu, na međunarodnom sportskom simpoziju Simposar održanom u Novigradu, posebnu pažnju privukao je panel “Organizacija i izazovi velikih natjecanja: put ka Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026.” na kojem je govorio izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.

“Velika očekivanja javnosti nakon dva odlično odigrana prvenstva mogu postati svojevrstan teret jer stvaraju dodatni pritisak i euforiju, a onda nakon prvog lošijeg rezultata nastaje totalna depresija. Pred nama su brojne kvalitetne reprezentacije i na prvenstvu će nam biti teško kao i uvijek. Optimist sam, moramo biti svjesni svojih kvaliteta i vrijednosti, ali bez stvaranja dodatnog pritiska. Najvažnije je proći grupnu fazu.”

Istaknuo je kako je već sam plasman Hrvatske na Svjetsko prvenstvo veliki rezultat, posebno s obzirom na ograničenu bazu igrača i infrastrukturu kojom država raspolaže. Prisjetio se i početka svog mandata, naglasivši da su očekivanja danas puno veća nego uoči SP-a u Rusiji 2018. godine.

“Na početku mandata je bilo lakše jer nije bilo nikakvih očekivanja ni pritiska. Danas je sigurno ugodnije biti izbornik nakon svih rezultata koje smo ostvarili, ali to sa sobom nosi i veliku obavezu jer su i očekivanja puno veća. Došli smo do toga da se sve osim medalje smatra neuspjehom.”

Govoreći o važnosti redovitih nastupa na velikim natjecanjima, Dalić je naglasio da kontinuitet donosi puno više od samog sportskog rezultata.

“Kontinuitet igranja na velikim natjecanjima izuzetno je važan jer osim rezultata donosi i financijska sredstva koja Savezu omogućuju stabilnost i daljnji razvoj. Kada se reprezentacija navikne na velika natjecanja, puno je lakše sve organizacijski pripremiti i igrati turnire jer imaš taj osjećaj pripadnosti tom spektaklu Svjetskog prvenstva.”

Osvrnuo se i na odluku FIFA-e da proširi Svjetsko prvenstvo na 48 reprezentacija, smatrajući da bi veći broj sudionika mogao negativno utjecati na kvalitetu natjecanja.

“Mislim da je to danas postalo više biznis nego sport. FIFA želi dodatno globalizirati nogomet i svima dati priliku, ali gotovo 50 reprezentacija na natjecanju je previše. Povećava se broj utakmica, a igrači i onako dolaze iscrpljeni nakon dugih i napornih sezona, tako da zbog toga pati kvaliteta natjecanja. Naravno da je to prilika za manje reprezentacije, ali mislim da bi bilo kvalitetnije da se proširenje broja ekipa odnosilo, primjerice, na Europu i reprezentacije poput Italije ili Danske, nego na momčadi iz ostatka svijeta koje teško mogu biti konkurentne.”

Poseban izazov vidi i u logistici turnira koji će se održavati u tri različite države.

“Katar je po tom pitanju bio idealan jer ste za pola sata mogli doći na trening, utakmicu i vratiti se u hotel. Ovo sada donosi potpuno drugačije okolnosti. Prvu utakmicu igramo u Dallasu, zatim putujemo u Toronto pa se vraćamo u Philadelphiju, što znači tri različite vremenske zone i velike udaljenosti. To je velik izazov i mislim da nije najbolje za nogomet.”

Dalić je zatim govorio o procesu sastavljanja popisa igrača za velika natjecanja te priznao da mu je jedno iskustvo iz 2018. ostalo posebno teško.

Govoreći o Mundijalu u Rusiji prisjetio se kako danas drukčije pristupa odabiru reprezentativaca nego ranije.

“Nakon tog iskustva više ne radim široke popise pa naknadna skraćivanja, već u startu odredim točan broj igrača. Lakše je nekoga naknadno pozvati, nego nekoga otpisati. U ovom poslu svi, od igrača i menadžera do klubova, imaju svoje želje i očekivanja, ali moja je sreća što u ovih devet godina nikada nisam ispunjavao tuđe želje. Da jesam, danas vjerojatno više ne bih bio izbornik. Važno je raditi po svojoj savjesti i ostati vjeran sebi jer ćemo jednoga dana svi biti smijenjeni, a tada je najvažnije da možeš mirno spavati.”

Izbornik je otkrio i savjet koji mu je dao pokojni Miroslav Ćiro Blažević.

“Ćiro mi je jednom prilikom rekao da je bolje da novinar pobijedi 1:0 nego ga ti dobiješ 10:9 jer je svaku laž koja ode u javni prostor kasnije teško demantirati. Pritisak nije lagan, uvijek postoji dio ljudi kojima ne odgovarate, ali ne ulazim više u rasprave i demantije nego jednostavno sve ignoriram. Najvažnije je ostati svoj, staložen i miran.”

Kao jednu od najvećih vrijednosti hrvatske reprezentacije izdvojio je atmosferu i odnos među igračima.

“Mi smo možda i najuređenija reprezentacija na svijetu. Kod nas postoji kult reprezentacije i igrači se uvijek odazivaju s velikim zadovoljstvom. Sinergija igrača i navijača, to njihovo zajedništvo, ono je što svakoj reprezentaciji donosi uspjeh. Hrvatska je najbolji primjer toga.”

Na kraju je posebno govorio o kapetanu Luka Modrić, kojeg smatra jedinstvenom pojavom u svjetskom nogometu.

“Luka je prije svega dobar čovjek, veliki profesionalac i vrhunski igrač. U tim godinama i dalje nosi Milan i hrvatsku reprezentaciju. On je primjer svima, posebno mlađim igračima, koji svakodnevno mogu učiti od njega. Velika mi je čast što sam u svom mandatu imao takvog kapetana i desnu ruku. Luka je fenomen kojeg bi trebalo proučavati”, zaključio je Dalić.