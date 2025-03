Dalić: Rekao sam Livaji da ima mjesto u reprezentaciji, poštujem njegovu odluku

Hoće li biti koja minuta za nove igrače, Fruka i Ivanovića?

Stalno sam govorio da je u reprezentaciju teško ući. Njih dvojica imaju kontinuitet igara, Ivanović jako dobro u Belgiji, Fruk je najbolji igrač Rijeke i hrvatske lige. Oni su ovaj poziv zaslužili. Znam da je njima ovo veliki iskorak i veliki izazov, ali tu su da nam pomognu. Ivanović može igrati u špicu, ali i polulijevo, poludesno. Podsjeća na Olića i Mandžukića, ima brzinu i agresiju. Fruk ima svoju poziciju polušpice, čak i špice, znalac je, može pomoći.

Perišić?

Nikad nisam sumnjao u Ivana Perišića, to sam dokazao kad smo ga pozvali prije četiri mjeseca kad je bilo puno polemike oko toga treba li ga pozvati. Mislim da mu je i reprezentacija dala snagu. Jedan od najboljih igrača reprezentacije u moje vjere. Zaslužio je svaku podršku i pohvalu, da s 36 godina ovako radi, trenira i vrati se na ovakav način, to mogu samo profesionalci kao Ivan Perišić. Kod nas je krpao rupu na desnom beku u zadnje vrijeme, sad to nije slučaj i bit će više prema naprijed. Nadam se da će biti od velike pomoći.

Pozicija desnog beka?