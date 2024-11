Dalić: Igrači Hajduka? Bit će u reprezentaciji, ima mjesta za njih

Podijeli :

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić zajedno s Lukom Modrićem najavio je okršaj protiv Portugala u zadnjem kolu Lige nacija na Poljudu.

Dalić je dobio pitanje o formaciji protiv Portugala.

“Rekli smo i planirali smo prije Škotske da ćemo promijeniti sistem. Igrat ćemo s tri stopera, na bokovima Sosa i Perišić. Nama je bod dovoljan, ali na bod nećemo igrati, Imali smo dvije meč lopte, nismo to riješili, i opet smo se doveli u situaciju da zadnja utakmica odlučuje. Dogode se te “crne rupe”, primio gol i na kraju utakmica ne završi kako smo zamislili. Za susret s Portugalom sam optimist, vjerujem u momčad i pozitivan rezultat”, rekao je u uvodu Dalić.

Pašalić od prve minute kreće u ponedjeljak?

“Naći ćemo najbolje igrače. Mario Pašalić igra sjajno. Ima više od 70 utakmica za reprezentaciju. Vidjet ćemo tko će igrati.”

Gvardiola je Doak namučio u Škotskoj, je li razgovarao s njim?

“Po meni je igrao Joško jako dobru utakmicu. I dogodilo se da ga je Doak par puta prošao. Bile su to sitne greške, imali smo igrača manje. Joško ima 21 godinu, mlad je i odjednom mu se cijeli svijet otvorio. Treba ga podržati.”

Je li zadovoljan HNL-om i im a li mjesta za igrače Hajduka u reprezentaciji?

“Ako Hrvatska želi biti konkurentna u svijetu, kriterij mora biti Europa. Mi smo tu u minusu. Igraju Ciprani, Irci, Srbi, Bosanci i Slovenci Europa i Konferencijsku ligu, naših klubova nema. Moramo težiti da naši klubovi igraju Europu, ne samo Dinamo. Ima mjesta za igrače Hajduka. Ako zasluže, igrat će za reprezentaciju.”

Smeta li Dalića ili raduje što je Luka Modrić uvijek najborbeniji?

“Ne smeta me što je Modrić najborbeniji igrač. Mislim da mlađi igrači mogu biti sretni da imaju stakvog uzora. On sve to vodi i novi. Drago mi je da ima takav mentalitet. Od Rusije ga stalno pitamo kad će otići, stalno ga tjeramo u penziju, ali on se ne da.”

Očekuje četvrtfinale Lige nacija.

“Naš cilj je da sami sebe kroz igru dovedemo u četvrtfinale Lige nacija, a ne da čekamo ishod utakmice Škotske i Poljske. Igramo dobro, ali primamo lako golove u nekim situacijama. Moramo na tome raditi. Optimist sam.”

Što za Vas znači igranje na Dan pada Vukovara?

“Motiv više nam je to. Želimo pobjedom doprinijeti tom posebnom danu.”

Što je s infrastrukturom hrvatskog nogometa? Kad ćemo izgraditi stadion?

“Ne mogu ja o tome govoriti. Liga nacija mi je sutra, glava mi je ovakva.”

Gdje vidi prostor koji bi Vatrenima išao u korist? Ima li posebnu poruku?

“Bili smo dobri u Portugalu, pokazali kvalitetu i imali posjed lopte. Moramo paziti na kontre Portugala. Imat će Felixa, Leaa koji su brzi. Moramo paziti da nam kroz naš posjed ne izađu u kontru, polukontru. Nema većeg motiva od punog stadiona.”