Dalić danas objavljuje popis, trener Celja otkrio da je na pretpozivu i Kovačević!

Igor Kupljenik via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić danas će objaviti popis igrača za dvije posljednje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska 14. studenog igra s Farskim otocima u Rijeci, a tri dana kasnije će gostovati kod Crne Gore. Vatreni uvjerljivo drže prvo mjesto.

Kako piše EkipaSN, trener Celja Albert Riera otkrio je da je Dalić u reprezentaciju pozvao njegovog napadača, Franka Kovačevića.

“Jako dobre vijesti, jako dobre vijesti. Neposredno prije utakmice dobili smo potvrdu da je Franko dobio pretpoziv u hrvatsku reprezentaciju. Nalazi se na širem popisu hrvatske reprezentacije, to je službeno, imam ga na mobitelu. U svlačionici prije utakmice rekao sam da ću se rado vratiti na to, jer sam već znao za Franka“, započeo je Riera pa dodao:

“Što znači da je Franko pozvan u hrvatsku reprezentaciju? Ne znam je li to prvi put u povijesti da je nogometaš koji igra u slovenskoj prvoj ligi pozvan u tako veliku reprezentaciju kao što je Hrvatska. Ali što to znači? Da je Franko dobar? Da, Franko je fantastičan. Ali ima suigrače koji mu pomažu. Moraju biti ponosni. Dakle, ova vijest nije samo za Franka. Franko mora biti najsretniji čovjek na svijetu u ovom trenutku, ali i mi moramo biti ponosni. Jer bez reprezentacije ovo ne bi bilo moguće”, nastavio je španjolski stručnjak.

I zaključio: “Već smo mu čestitali. Dečki su bili potišteni nakon utakmice, ova vijest ih je podigla. Nadam se da je Franko samo jedan od nogometaša koji je pozvan u svoju reprezentaciju. Vjerujem da će uskoro i drugi slijediti.”

“Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv”, rekao je nedavno Kovačević u razgovoru za Sport Klub.