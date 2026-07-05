Cvjetković za SK oštro o FIFA-i i najvećem problemu Hrvatske: ‘To je neobjašnjivo’

Bivši reprezentativac, a danas cijenjeni nogometni agent, Ivan Cvjetković, gostovao je kod našeg Josipa Juraja Pajvota u emisiji Jutro SK.
Komentirao je dramatično ispadanje Hrvatske protiv Portugala i dao svoje viđenje nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu te kritizirao FIFA-u zbog rekordnog broja sudionika na ovom Mundijalu kao i uvođenje stanki za hidraciju koja je, kaže, kontra nogometa. Posebno se osvrnuo i na neriješeni problem Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu – prekide.
“Događale su se neobjašnjive situacije. Livaković je linijski golman, ne daje toliko samopouzdanja suigračima u pojedinim situacijama. Prečesto se događalo i da loptu odnese puno niži igrač od našeg da bi bilo slučajno. Nije bilo vidljivo ni jesmo li se branili zonski ili jedan-na-jedan u prekidima”, rekao je na ovu temu Cvjetković pa komentirao glasine o dolasku Slavena Bilića na klupu umjesto Zlatka Dalića.
“On je idealan nasljednik Dalića. U konkurenciji su i mlađi treneri poput Olića i Ćorluke, ali Bilić je logična, pametna opcija i ja je pozdravljam.”
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