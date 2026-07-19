Collina komentirao poništeni gol Hrvatske protiv Portugala: ‘Sustav ne registrira kontakt s kosom…’

“Grafikon je ovdje bio vrlo jasan. Vidi se skok u trenutku kad lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, potom ravna crta, pa novi skok kad lopta pogađa leđa portugalskog braniča”, objasnio je Collina za La Gazzettu dello Sport.

Dodao je kako sustav ne može registrirati dodir s kosom.

“Sustav ne registrira kontakt s kosom, stoga je zabilježeni skok posljedica kontakta lopte s glavom”, rekao je.

Collina je istaknuo da tehnologija nije neprijatelj nogometa, već pomoć sucima u donošenju ispravnih odluka.

“Na stadionu je više od 80.000 gledatelja moglo u stvarnom vremenu vidjeti što se dogodilo, a jedina osoba koja to nije mogla bila je ona koja je morala donijeti odluku. Imali smo dvije opcije: stvoriti zajednicu Amiša u kojoj je tehnologija zabranjena ili istu mogućnost dati i sucima”, poručio je.

Naglasio je i kako se FIFA nada da će se tehnologija što manje koristiti.

“Ulažemo milijune i nadamo se da će taj novac biti ‘bačen’. To bi značilo da su suci dobro odradili posao i da im tehnologija nije trebala”, izjavio je.

Odbacio je tvrdnje da VAR smanjuje emociju nogometa.

“Tvrdnja da tehnologija ubija emocije povijesna je neistina. Igrač slavi kada postigne pogodak, a ako je pogodak potvrđen, slijedi još jedno slavlje. Ako je poništen, slavi suparnička momčad”, rekao je Collina.

Kao primjer je naveo i pogodak Geoffa Hursta u finalu SP-a 1966. protiv Zapadne Njemačke, oko kojeg se i danas raspravlja.

“Puno je pravednije da se emocija temelji na ispravnoj odluci nego na situaciji o kojoj će se raspravljati tjednima ili desetljećima”, zaključio je.