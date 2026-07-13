Četiri reprezentacije su htjele Bilića: ‘Hrvatska je bila nešto drugo’

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Paul Chesterton via Guliver Image

Dobro poznato lice vratilo se na izborničku klupu Hrvatske - Slaven Bilić.

Dotaknuo se igre Vatrenih na SP-u…

“Dobra stvar je da je ono što ne valja ispravljivo. Ne možemo ispraviti to da nemamo krila i dubine. No glavni problem su prekidi i centaršutevi, a to je stvar obrane i voljnog momenta, odgovornosti i treninga. To se treba vježbati, pogotovo jer su prekidi sada toliko zastupljeni. Naše kobne greške s ovog SP-a su ispravljive.

Igrača možeš naučiti kako da braniš zonu ili čovjeka, ali ne možeš ga naučiti kako da bude talentiran. Dalić je tu u pravu, stvar prekida je da misliš da ti suparnik ne smije dati gol, ali nije sve samo u tome. Mora se trenirati igraču moraš pojačati odgovornost, čak i prozvati igrača, reći mu što ne valja.”

U Ligi nacija Hrvatsku čekaju Češka, Engleska i Španjolska.

“Nije moglo teže, ali imam prijatelja koji kaže, daj odmah. Zeznut je trenutak. Ovo je specifično. Prošli smo grupu, nešto nije bilo dobro, ali izašli smo pozitivni. Pogotovo nakon utakmice protiv Portugala. Naravno da su ove utakmice užasno teške, gledamo ih u polufinalu SP-a. Nadam se da naši igrači nisu u strahu od Engleske i da im žele pokazati da mogu igrati s njima. Da to jedva čekaju.”

Otkrio je i neke ponude koje je imao, kao i kada su bili prvi kontakti s HNS-om…

“Bilo je to prije dvije godine. To je bilo možda dva ručka s predsjednikom, dva poziva. Od početka je to bilo – ako i kada Dalić ode. Zato bi mi išli ručati da se to vidi jer nema ništa negativno u tome. Nakon Arabije sam se htio svjesno odmoriti jer 13 godina nisam bio u Splitu.

Onda drugu godinu sam htio raditi jer ako ne radiš dvije godine, ispadneš iz bubnja. No, onda mi je ova varijanta uvijek bila u glavi. Išao bih ja u West Ham da se realiziralo, ali nije.