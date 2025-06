Češka iz prve ruke: Jedna stvar je posebno opasna, a Schick nije njihov najbolji igrač

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Hrvatsku čeka kompaktna i uigrana momčad koja nema velikih zvijezda, ali ako joj pružiš priliku može biti jako nezgodna utakmica.

Gordan Ciprić, dugogodišnji pomoćnik Roberta Prosinečkog u petak se mogao na licu mjesta u Plzenu uvjeriti u činjenicu koliko je nogometna reprezentacija Češka kvalitetna u ovom trenutku. Uoči dvoboja Hrvatske i Češke (Osijek, 9. lipnja u 20.45 sati) otkrio nam je kako su Česi izgledali.

“Pripremali smo utakmicu dugo, znali njihove jake i neke slabije strane, pa opet nismo mogli ništa” , počeo je pomoćnik reprezentacije Crne Gore koja izgubila 2:0.

Naravno, Prosinečki je računao da će mu Češka biti konkurent za drugo mjesto, jer Vatrene ipak svi vide na vrhu skupine. No, nakon poraza Robi je bio dosta nezadovoljan. Naravno da on to neće priznati niti bi smio reći, ali Crna Gora danas nema igrače bolje od Čeha, a o nama da i ne govorimo.

“Da nam je priznat gol (minimalno zaleđe) možda bi sada pričali drukčije. No, kada analiziram dvoboj moram biti iskren.”

Česi su pokazali kvalitetu, stabilnost i red u igri. Momčad koja ima glavu i rep, svoje prednosti i pokoju manu.

“Posljednjih pet utakmica igrali su u rasporedu 4-2-3-1, iako njihovi defenzivni igrači lako se mogu prebaciti na igru s tri igrača u zadnjem redu. Protiv Crne Gore su vjerujem igrali drukčije no što će to činiti u Osijeku. Pokazali su gard momčadi koja želi dobiti utakmicu, bili su ti koji su tražili tempo i golove.”

Naravno, nas najviše zanimaju te posebnosti u kojima su opasni.

“Brza tranzicija, kontra, i prekid. Vjerujem da će to tražiti u Opus Areni. Svjesni su da opet nisu toliko dobri na lopti u pas igri koliko je to kvalitetna Hrvatska. Na mene je najbolji utisak uz odličnog, ali i razvikanog Schicka ostavio Cerny. Igra na desnoj strani, sjajna lijeva noga, ima sjajan centaršut, ali u stanju je i sam napraviti višak, proći igrača i ima dobar udarac. Po meni on je njihov najbolji igrač, i bez obzira na sve kvalitete Schicka koji iza sebe ima dvoje odlične sezone u Bayeru iz Leverkusena on ipak ovi o potezu koji će ponajprije napraviti Cerny.”

Češka je definitivno ostala bez veznjaka Hložeka koji igra s Kramarićem u Hoffenheimu.

“Na početku se činio dobar, ali je morao zbog ozljede iz igre. Sigurno je da bi s njim Češka bila jača.”

A onda je Ciprić otkrio najvažniju stvar.

“Ima jedna velika opasnost, a to su prekidi. Iako imaju odličan centaršut s obje strane, koji ne mora nužno biti ubačen iz kornera ili skraćenog kornera, rade to oni iskosa i s 25-30 metara. Schick je tu najopasnija, ali i Souček koji ima visinu, dolazi na skok i iz drugog plana je netko tko može biti opasan. Siguran sam da sve to Dalić i suradnici već ionako znaju, ali svakako je to jedna od onih utakmica koje zahtijevaju oprez, maksimalnu koncentraciju i ako će Hrvatska biti na svom prepoznatljivom nivou vjerujem da će se navijači veseliti”, zaključio je Gordan Ciprić koji će uz Prosinečkog biti u Nikšiću gdje Crna Gora i Armenija igraju prijateljsku utakmicu.