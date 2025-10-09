ČEŠKA – HRVATSKA UŽIVO OD 20.45: Vatreni u najvažnijoj utakmici kvalifikacija traže plasman na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u praškoj Fortuna Areni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim brojem bodova, a Vatreni bi pobjedom praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, dok nastup ne bi trebao biti upitan ni u slučaju remija. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.