Ćaleta-Car: ‘Ne znam zašto ljudi sumnjaju u nas, naše medalje dovoljno govore’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za nadolazeće susrete protiv Češke i Gibraltara. Duje Ćaleta-Car, koji je u utorak razgovarao s novinarima, istaknuo je kako očekuje zahtjevniju utakmicu u Pragu nego onu u Osijeku, gdje je Hrvatska slavila s 5:1.

„Sigurno nas čeka teži dvoboj nego u Osijeku. Očekujemo Češku u boljem i agresivnijem izdanju. Dosad smo pobijedili u svim kvalifikacijskim susretima, a nove pobjede bile bi nam od velike važnosti“, rekao je Ćaleta-Car.

Osvrnuo se i na izostanak češkog napadača Patricka Schicka, naglasivši kako Češka i bez njega predstavlja ozbiljnog protivnika.

„Znamo da im nedostaje Schick, ali svjesni smo njihove snage, posebno u situacijama iz prekida i kornera. Upravo tako smo i primili pogodak u Osijeku“, dodao je.

Komentirao je i kritike koje prate „Vatrene“.

„Ne razumijem zašto se sumnja u nas. Naše medalje dovoljno govore o kvaliteti ove momčadi. U skupini imamo samo pobjede. Kritika će uvijek biti, ali mi znamo koliko vrijedimo“, zaključio je Ćaleta-Car.