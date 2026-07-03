Čačić za SK otvorio dušu nakon ispadanja: Otkrio najveću manu koja je Hrvatsku poslala kući

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Bivši izbornik Vatrenih Ante Čačić progovorio je za Sport Klub o dramatičnom porazu Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu.

Analizirao je oba lica reprezentacije u toj utakmici, detektirao glavni problem zbog kojeg smo poslani kući te se posebno naklonio Luki Modriću i Ivanu Perišiću uz komentar kako “se sreća uvijek iznivelira”.

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Utakmica s Portugalom u šesnaestini finala oživjela je stara sjećanja Anti Čačiću, koji je sličan bolan poraz od iste reprezentacije doživio na Euru 2016. godine.

U razgovoru za Sport Klub o nastupu Vatrenih, nekadašnji izbornik nije skrivao žaljenje zbog propuštenih prilika i neobjašnjivih pogrešaka u obrani tijekom prekida, ali je istaknuo kako se, unatoč ispadanju, vidjelo najbolje poluvrijeme hrvatske reprezentacije u posljednjih nekoliko godina. Uz opsežnu analizu igre, Čačić je progovorio i o nevjerojatnim senatorima, budućnosti momčadi te glavnim favoritima za podizanje pehara.

Čačić je utakmicu vidio ovako:

“Razočarani i tužni sigurno jesmo, svatko od nas. Prvo poluvrijeme smo bili, da pojasnim, nedovoljno agresivni. Pustili smo da dominiraju upravo tamo gdje su najjači, u veznoj liniji. Ušli smo igrati taj zonski presing, bilo je loše iskakanje, nismo ih pritiskali. Drugo poluvrijeme je bilo najbolje izdanje Hrvatske, jedna od najboljih utakmica od 2018. Žao mi je svih, što sve te prilike koje smo imali nismo materijalizirali, tad bi to bila jedna sasvim drugačija priča. Međutim kažem, to je nogomet, to je Portugal s druge strane.”

Govoreći o razlozima poraza, nije bježao od činjenice da smo pali na ispitu u najosjetljivijem dijelu igre, što je ujedno bio i ključni problem još u grupnoj fazi. Riječ je, dakako, o golovima iz prekida:

“Nas je koštalo ono što nas prati izvjesno vrijeme i što nismo uspjeli riješiti, a to su prekidi. Na ovakvoj razini primati golove na ovakav način zaista je neprimjereno, a po nas je bilo čak i pogubno. Ne možemo reći da Portugal nije zasluženo prošao dalje jer je iskoristio sve naše slabosti, a one su bile evidentne kad je u pitanju igra u prekidu. Imali smo problema s prekidima u svim utakmicama, a s druge strane nismo dobili niti jedan prekid na svojoj strani… Taj segment igre bio nam je koban.”

Iako Portugal slovi kao prava “crna mačka” za Vatrene, Čačić smatra da sportska sreća ovoga puta jednostavno nije bila na našoj strani.

“Kada ih jučer nismo pobijedili, onda više ne znam zaista kako i na koji način ih dobiti. Ali ponavljam… izdominirali smo to drugo poluvrijeme. Ako smo imali sportske sreće na prijašnjim svjetskim prvenstvima, ovaj put se može reći da nismo. Nekako se to valjda iznivelira.”

U svom se osvrtu Čačić posebno posvetio neuništivim velikanima hrvatskog nogometa, ističući da se radi o igračima bez kojih je današnja Hrvatska nezamisliva.

“Trebam spomenuti Luku Modrića, našeg kapetana koji je vjerojatno odigrao zadnju utakmicu za Vatrene i zbog njega mi je posebno žao. Zaista je pokazao da je veliki igrač, veliki majstor, veliki čovjek… Dao se za momčad, radio je stvari koje nikad nitko u povijesti, ni igrači kojih se sjećam, nije radio na takvoj razini, ni u reprezentaciji ni u klubovima. Možemo mu se stvarno samo nakloniti i zahvaliti na svemu.”

Jednako biranim riječima opisao je i izvedbu Ivana Perišića.

“Ne vidim njegov odlazak, siguran sam da će on još ostati i treba ostati u reprezentaciji. On je fenomen, to je igrač koji će biti nenadoknadiv kao i Luka Modrić… U tim godinama stavlja se u službu momčadi, igra lijevog beka, moćnog igrača gore, zabija, asistira, igra 90 minuta. Kapa do poda, veliki igrač!”

Zaključujući temu Vatrenih, bivši izbornik je ostavio snažnu poruku ohrabrenja.

“Velika je žalost zbog golova koje smo primili, ali ostaje činjenica koja veseli: pokazali smo da imamo potencijala, da imamo igrače koji dolaze i u koje možemo vjerovati. Siguran sam da će Hrvatska zadržati mjesto u vrhu svjetskog i europskog nogometa.”

Na kraju razgovora, Čačić se okrenuo nastavku prvenstva i reprezentacijama koje su ostale u igri za naslov. Na pitanje može li Portugal otići do kraja, zadržao je oprez, ali je izdvojio druge snažne konkurente.

“Portugal je prije prvenstva stavljen u ulogu favorita uz Španjolsku, Francusku, Argentinu… Teško mi je reći, nokaut je natjecanje i sve je moguće. Ali da imaju kvalitetu, apsolutno. Ima to i Francuska, tu je i Engleska, tu je Brazil koji igra jako dobro. Dosta vjerujem u Brazil zato što ih je Carlo Ancelotti posložio da igraju momčadsku obranu, a naprijed imaju onaj trozubac s Viniciusom Juniorom koji zaista može svaku utakmicu riješiti sam.”

Ipak, na spomen Francuza kao glavnih kandidata za zlato, nije imao previše dvojbi.

“Oni imaju raskoš talenta, pogotovo u napadu, pokriveni su na svim mjestima sa sjajnim igračima i naravno da su samim tim najveći favoriti. Ali kažem, ovo je eliminacijsko natjecanje i uvijek se može dogoditi da ti se ne poklope smjernice, da promašiš puno toga, a da te to kazni. A to se nama dogodilo protiv Portugala.”