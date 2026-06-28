Burna noć za Vatrene: Evo kako se mijenjala sudbina Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom protiv Gane, osvojila drugo mjesto u skupini L i natjecanje će nastaviti u 16-ini finala u Torontu protiv Portugala.

Bilo je zanimljivo pratiti putovanje “Vatrenih” po pozicijama u skupini i gradovima koje ti ogledi nose. Situacija se tijekom utakmice nekoliko puta promijenila, a Hrvatska je 31 minutu bila čak i vodeća ekipa skupine.

U utakmicu smo ušli kao treća ekipa, što je značilo putovanje u Kansas City na noge pobjedniku K skupine, kasnije je to postala Kolumbija.

Kada je Petar Sučić u 31. minuti sjajnim udarcem sa 20-tak metara pogodio za 1-0, “Vatreni” su izbili na prvo mjesto skupine, koje je donosilo put u Atlantu i susret protiv DR Konga.

Hrvatska je nešto više od pola sata bila vodeća ekipa skupine, no pogodak Judea Bellinghama u susretu Engleske i Paname, spustio je hrvatsku vrstu na drugo mjesto.

Kada je Derrick Luckassen izjednačio za Ganu u 73. minuti u Philadelphiji, “Vatreni” su pali na treće mjesto.

No, golNikoleVlašića u 83. minuti vratio je Hrvatsku na drugo mjesto i odveo nas u Toronto gdje nas čeka Portugal predvođen Cristianom Ronaldom.