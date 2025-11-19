Brzi povratak: Hrvatska ponovno u društvu deset najboljih reprezentacija svijeta

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se među deset najboljih na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nakon pobjeda nad Farskim Otocima i Crnom Gorom.

Podsjetimo, Vatreni su u listopadu pali s 9. na 11. mjesto, ali sada su se Dalićevi izabranici ekspresno vratili u Top 10.

Hrvatskoj je pomogao joj i poraz Italije od Norveške u Milanu, zbog čega je momčad Luciana Spallettija pala na 12. mjesto.

Hrvatska je sada deseta s 1716.88 bodova, tek sedam manje od devetoplasirane Njemačke.

Na vrhu ljestvice i dalje je Španjolska, ispred Argentine, dok je Brazil jedina nova reprezentacija u top pet. Deset najboljih zaokružuju Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka i Hrvatska.