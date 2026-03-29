Brazilci otkrili Ancelottijev plan za Hrvatsku, Vinicius ipak nije upitan?

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Hrvatska igra prijateljski okršaj protiv Brazila u noći s utorka na srijedu od 2 ujutro po našem vremenu.

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti isprobava nove opcije u momčadi, a čini se da bi Danilo mogao započeti na poziciji desnog beka umjesto Wesleya. Takav se zaključak nameće nakon taktičkog treninga održanog ove subote u Orlandu, gdje se Brazilci pripremaju za nadolazeći susret, piše tamošnji Globo Esporte.

Ancelotti je podijelio skupinu na ofenzivni i defenzivni sektor te u prvoj postavi složio liniju s igračem Flamenga uz Bremera, Léa Pereiru i Douglasa Santosa, dok su Casemiro i Andrey Santos igrali na pozicijama zadnjih veznih. U drugoj postavi na desnoj strani bio je Ibañez, uz Marquinhosa, Vitora Reisa i Kaikija Bruna, dok su Fabinho i Danilo Santos činili vezni red.

Brazil je ostao bez Raphinhe i Wesleya, koji su napustili kamp reprezentacije, a konačnu odluku o početnoj jedanaestorici za Hrvatsku Ancelotti će donijeti u ponedjeljak.

Kapetan Marquinhos vratio se treninzima s loptom nakon što je zbog bolova u kuku propustio utakmicu protiv Francuske. Očekuje se da će stoper PSG-a biti na raspolaganju, no vjerojatno će utakmicu započeti s klupe.

Vinícius Junior propustio je subotnji trening iz predostrožnosti, ali njegov nastup protiv Hrvatske ne bi trebao doći u pitanje.