‘Brazil je jedna od najvećih reprezentacija na svijetu, ali nadamo se pobjedi’

Hrvatska reprezentacija nakon pobjede nad Kolumbijom okreće se ogledu s Brazilom, a susret su najavili Kristijan Jakić i Josip Šutalo.
“Kolumbija je ozbiljna ekipa, što se i vidjelo protiv nas. Mi jesmo isprobavali novi sustav, ali vidjeli smo da oni prema naprijed imaju igrače vrhunske klase i da su stvarali svoje šanse. Drago mi je da smo dobro odgovorili nakon primljenog pogotka, pokazali karakter, vratili se u utakmicu i naposljetku pobijedili”, rekao je Jakić.
“Brazil je jedna od najvećih reprezentacija na svijetu i sigurno nam je drago da igramo protiv njih. Ipak, dat ćemo sto posto i pokušati pobijediti. Na prijateljskim utakmicama gradi se samopouzdanje i nadamo se pobjedi”, dodao je.
Za kraj se osvrnuo i na atmosferu u momčadi:
“U reprezentaciji je uvijek odlična atmosfera. Svi želimo doći jer pričamo našim jezikom. Uvijek je lakše kad si u svom okruženju, a pogotovo sad nakon pobjede nad Kolumbijom nema se što prigovoriti.”
Josip Šutalo osvrnuo se na pobjedu protiv Kolumbije, naglasivši da je rezultat najvažniji, ali i da postoji prostor za napredak.
“Veliki plus je to što smo pobijedili. Svi smo bili motivirani i htjeli smo pružiti najbolju partiju, što smo i napravili. Međutim, mislim da to može biti dosta bolje i da na nekim stvarima možemo poraditi”, rekao je 26-godišnji stoper Ajaxa.
O susretu s Brazilom istaknuo je veliku motivaciju u momčadi:
“Svi smo maksimalno motivirani. Jedva čekamo tu utakmicu. Kad igraš protiv najbolje ekipe na svijetu, jednostavno želiš dati sve od sebe i dokazati sam sebi da se možeš nositi s takvim protivnikom.”
