Bjelica: ‘Zbog ovoga mislim da ipak nisam kandidat za izbornika’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Gostujući u emisiji Americana na HRT-u, nogometni stručnjak Nenad Bjelica osvrnuo se na odlazak Zlatka Dalića s klupe Vatrenih, analizirao njegovu ostavštinu te prokomentirao tko bi trebao biti novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Bjelica je naglasio kako je Dalić izabrao idealan trenutak za povlačenje te da iza sebe ostavlja vrhunsku situaciju u svlačionici:

“Napravio je veliki rezultat, puno puta je obradovao hrvatske navijače. Mislim da je odabrao dobar trenutak za odlazak, odlazi kao najveći izbornik hrvatske reprezentacije. Imamo strašnu bazu, ja bih rekao čak od 30 igrača. Dalić je ostavio dobru ostavštinu, sjajnu ekipu dobro posloženu.”

Nakon što se njegovo ime u medijima i navijačkim krugovima profiliralo među glavnim kandidatima za upražnjenu klupu, Bjelica je otvoreno priznao kakva je trenutačna situacija na relaciji s HNS-om i zbog čega misli da ipak nije u izboru:

“Za neke medije jesam kandidat, ali nisam imao nikakav kontakt sa Savezom, tako da vjerojatno nisam. Ali naravno, lijepo je kad te spominju i kad si u tim nekim anketama, poslije Slavena Bilića, drugi, praktički u svim tim anketama.”

Bivši trener bečke Austrije, Dinama, Osijeka i Trabzonspora objasnio je s kakvim će se psihološkim teretom morati nositi novi strateg reprezentacije te je pozvao na realnost u očekivanjima od nacionalne selekcije:

“Kažem puno puta svojim igračima: zamisli nemoguće da bi postigao najvišu razinu mogućeg. Nitko neće kritizirati ni jednog izbornika ako ne bude svjetski prvak. Mi samim plasmanom na svjetsko prvenstvo ili europsko prvenstvo ispunjavamo cilj. Mala smo zemlja, s infrastrukturom kakvu imamo, imamo nevjerojatne rezultate. Tako da tu treba biti realan.”

“Dvaput sam preuzimao ekipu nakon jako uspješnih trenera. Svi vas uspoređuju s tim trenerom. To je veliki teret i s tim se treba znati nositi. Neće nikome biti lako tko dođe. Rezultati su teško ponovljivi, ali ponovljivi.”

Oko pitanja potencijalnog angažmana stranog stručnjaka na kormilu reprezentacije, Bjelica nema nikakve dvojbe – Hrvatsku mora voditi domaći čovjek. Istaknuo je kako imamo trenere koji rade na vrhunskoj razini i koji apsolutno zaslužuju priliku na klupi reprezentacije.