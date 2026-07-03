Bjelica za SK: To je bila očigledna greška suca, a ovakvu Hrvatsku dugo nisam vidio

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AP Photo via Guliver

Nogometni stručnjak Nenad Bjelica za Sport Klub je detaljno secirao igru Vatrenih.

Kroz stručnu analizu osvrnuo se na dva potpuno različita poluvremena, neke taktičke pogreške koje je vidio, ulogu Cristiana Ronalda te sporne VAR odluke koje su prelomile susret.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na Mundijalu, no odlično drugo poluvrijeme u kojem su Vatreni dominirali protiv Portugala budi optimizam. Nenad Bjelica za SK ponudio je hladne glave preciznu analizu svega viđenog na terenu.

Analizirajući sam početak utakmice, Bjelica je istaknuo kako Hrvatska nije dobro ušla u susret te se morala braniti u niskom bloku.

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“Mislim da smo u prvom poluvremenu gledali Hrvatsku koja je bila dosta suzdržana, koja nije dobro ušla u utakmicu. Portugalci su diktirali tempo igre, stvarali šanse, bili puno bolji. Pogotovo tih prvih dvadesetak minuta u kojima se nismo uspijevali nametnuti niti u posjedu, niti se uspjeti braniti u nekom srednjem bloku. Dosta smo nisko stajali”, istaknuo je Bjelica, dodavši da se nakon 25. minute uspostavila ravnoteža, no bez izrazitih prilika.

Ipak, nastavak utakmice ponudio je sasvim drugu sliku, sve do trenutka koji je usmjerio dvoboj.

“U drugom poluvremenu gledali smo potpuno drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku koju iskreno zadnjih nekoliko godina nisam gledao tako kvalitetno. Ovo je tako kvalitetno poluvrijeme u kojem smo dominirali, imali šanse, dobro igrali, zasluženo došli u vodstvo, imali čak šanse i povećati to vodstvo, i onda dolazi do tog za mene vrlo, vrlo polemičnog i diskutabilnog jedanaesterca u 65. minuti”, analizira stručnjak te nastavlja oštro o VAR-u:

“Jedan duel kakvih ima u šesnaestercima kod ubačaja na stotine tijekom utakmice okarakteriziran je kao jedanaesterac. Mislim da to uopće nije bila situacija u kojoj se VAR treba uključivati jer bi VAR trebao ispravljati samo očigledne greške. Možda nije bio ni prekršaj, ali očigledna greška suca. Nakon toga, nakon 1:1, opet imamo fazu igre u kojoj smo u 15 minuta puno bolji, stvaramo puno šansi, puno promašujemo ili njihov vratar brani.”

“Ronaldo je bio igrač manje, a greške stopera se kažnjavaju”

Bjelica je primijetio kako je portugalski izbornik bio prisiljen reagirati zbog dominacije hrvatske vezne linije, a pritom se dotaknuo i učinka Cristiana Ronalda.

“Do tamo 81. minute njihov izbornik vidi da ima problem, evidentno s 4-4-2 sustavom u koji je promijenio nakon što je napravio četiri izmjene u 60. minuti nakon 1:1. Vidi da ima problem, da je izgubio dominaciju u sredini. Ubacuje još jednog veznog igrača, Rubena Nevesa, vadi van Ronalda koji do tog trenutka nije puno pokazao i, može se reći, bio je igrač manje za Portugal. Oni tu opet uspostavljaju nekakvu kontrolu i vraćaju se u utakmicu“, pojašnjava Bjelica.

Uskoro je uslijedio ključni trenutak nepažnje hrvatske obrane koji je rezultirao pogotkom za 2:1.

“Nakon toga dolaze do 2:1. Nespretan gol u kojem imamo dva stopera na jednog njihovog napadača i niti jedan od stopera ne skače na tu loptu. Takve individualne greške na ovom nivou se kažnjavaju i oni su to kaznili.”

Poništen gol, mladi lavovi i neuništivi senatori

Na samom kraju, dvoboj je obilježila još jedna VAR intervencija. Poništen pogodak za 2:2 zbog navodnog dodira Igora Matanovića, koji je aktivirao senzor u lopti, Bjelica je prokomentirao oprezno, oslanjajući se na TV snimku.

“Što se tiče tog izjednačujućeg gola, ako kažu da je Matanović dirao loptu, što ja na snimci ne vidim, ni iz jedne kamere, ali ako kažu da je senzor rekao da je on dodirnuo loptu, onda je to zaleđe i tu nema previše diskusije. Jedino ako je senzor prepoznao taj dodir, jer po onome što smo vidjeli iz svih kamera kad je pokazana ta situacija, ne vidi se da je Matanović skrenuo putanju lopti i da je imao kontakt s loptom.”

Ipak, unatoč ispadanju, Bjelica vidi vrlo svijetlu budućnost pred Hrvatskom te ima samo riječi hvale za nove, ali i stare snage.

“Šteta, jer smo gledali u drugom poluvremenu jednu jako dobru Hrvatsku. Međutim, stvarno možemo biti jako zadovoljni onim što smo vidjeli u drugom poluvremenu, možemo biti zadovoljni igrom puno mladih igrača koje smo opet profilirali, i Sučića i Baturinu na ovom Svjetskom prvenstvu. Stvarno, Kovačić se vratio na jedan visok nivo, Luka Modrić standardno odličan, Matanović koji je unio potrebitu energiju u drugom poluvremenu stvarno je bio sjajan. Tako da se možemo uhvatiti za puno dobrih stvari koje su bile u tom drugom poluvremenu i na tome graditi našu budućnost”, optimističan je Bjelica, koji je za kraj posebno izdvojio izvedbe senatora:

“Prvo treba reći da je Ivan Perišić bio fantastičan. Kako taj dečko igra lijevog beka, zabije gol iz pozicije lijevog beka. Nije imao velikih problema protiv vrlo nezgodnog igrača Neta na svom krilu, tako da je stvarno bio sjajan i u svojoj 37. godini. S Lukom Modrićem, koji će uskoro proslaviti 41. rođendan, on je zajedno još uvijek nositelj svega dobroga što ima naša reprezentacija.”