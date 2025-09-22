Bivši čelnik Dinama kritizira Dalićev popis: ‘Iz prvoplasirane momčadi nema nikoga – čudno’

Podijeli :

Sport Klub

Zlatko Dalić objavio je popis igrača za listopadske utakmice kvalifikacija za SP 2026. godine u kojima će Hrvatska igrati protiv Češke i Gibraltara.

Najnoviji popis izbornika Vatrenih je na svom Facebooku komentirao bivši čelnik Dinama Krešimir Antolić, koji se ne slaže s Dalićevim odabirom.

POVEZANO Dalić objavio popis igrača za Češku i Gibraltar, Luka Sučić na pretpozivu, pozvan Vušković! Dalić: Kroz iduća dva tjedna vidjet ćemo trebamo li još koga priključiti

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Zlatko Dalić je nesporno upisan u hrvatsku nogometnu besmrtnost, a rekao bih i u almanahe svjetskog nogometa. Kada jedan izbornik reprezentacije svoje zemlje osvoji srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te odvede momčad i do finala Lige nacija – tu više nema rasprave. Njegovi rezultati govore sami za sebe. Upravo zato, u pravilu, ne bi trebalo dovoditi u pitanje njegove odluke.

Ipak, današnji popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara otvara određene nedoumice, a kod sklonih teorijama zavjere i sumnje. Jer, doista je neobično da iz prvoplasirane momčadi HNL-a – koja je u sedam prvenstvenih kola primila svega četiri gola (0,57 po utakmici) – ne pozove niti jednog igrača.

Još čudnije, u tih sedam utakmica Dinamo je pobijedio sve najozbiljnije konkurente, i to u gostima i bez primljenog gola! Pa se nameće pitanje: zar u širem krugu od 36 poziva i pretpoziva nema mjesta baš ni za jednog igrača takve momčadi?

Koliko onda čistih mreža moraju imati Nevistić i Valinčić, koliko golova moraju zabiti Beljo ili Kulenović, da bi barem bili u konkurenciji? Ima mjesta za Ivušića, kojega su u subotu „probušila“ dva Dinamova igrača s klupe, ili za nogometaše iz devetoplasirane momčadi lige, ali nema za Dinamove prvotimce.

Nevistić, s pet čistih mreža u prvenstvu, doista je tek šesti golman po redu na Dalićevom popisu? Valinčić, koji je prošle sezone bio u idealnoj momčadi lige, nije zaslužio niti pretpoziv? A Kulenović, s pet golova s klupe ove sezone (uz još dva u kupu), prošle sezone i službeno najbolji strijelac Dinama s 22 pogotka – nema nikakve šanse?

Netko će reći: „Pa u Dinamu je na klupi“. Ali i to ima svoj kontekst… Razumljivo je da se u reprezentaciju teško upada, a još teže ispada. No ovakvim, blago rečeno, čudnim izborima, čovjek koji je Hrvatskoj donio toliko radosti nepotrebno otvara „Pandorinu kutiju“ pitanja – i stvara sumnje u objektivnost i dosljednost kriterija. A to mu, realno, nije potrebno.”