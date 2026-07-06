‘Bilo bi smiješno da netko sad kaže da je bilo dosta Dalića, znam da ima 4 ili 5 ponuda’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom, a pitanje njegova ostanka na klupi hrvatske reprezentacije ponovno je postalo jedna od glavnih tema u našoj domovini.

Iskusni hrvatski trener Branko Ivanković otkrio je u razgovoru za Večernji list da zna da Dalić ima nekoliko ponuda.

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“On je toliko toga dobroga napravio za reprezentaciju, nekakve dileme ne bi trebalo biti, ali sve ovisi o njegovim razmišljanjima. Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže – dosta je bilo Dalića. On nije bio sretan jer je bilo podsmjehivanja i omalovažavanja. Sad sve ovisi o njemu, pa on je uz Deschampsa najuspješniji izbornik na svijetu. Koliko znam, Dalić ima četiri-pet ponuda, a on će odlučiti kako dalje”, poručio je Ivanković.

Osvrnuo se i na nastup Hrvatske na SP-u.

“Mi od 1998. godine nismo prikazali tako dobru igru kao sad protiv Portugala u drugom poluvremenu, a to nije bilo kakva reprezentacija, već vrlo ozbiljna. Samo su Ćiro Blažević i Zlatko Dalić prošli skupine na SP-u, a Dalić je bio drugi i treći na svijetu”, poručio je Ivanković.