Bilić nije jedini. Evo koji su se sve velikani vraćali na izborničku klupu

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xNigelxKeenex via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija prvi put je dobila izbornika koji ju je već vodio. Novi strateg Slaven Bilić već je trenirao "Vatrene" od 2006. do 2012. godine.

Lista trenera koji su više puta vodili reprezentaciju iste zemlje je poduža. Među njima su i Nizozemac Rinus Michels, Meksikanac Javier Aguirre, Talijan Vittorio Pozzo, Turčin Fatih Terim, Ukrajinac Valerij Lobanovskij, Latvijac Aleksandrs Starkovs, Rumunj Anghel Iordanescu…

Jedan od rekordera je bugarski stručnjak Stojan Ormandžijev. Status trenera nacionalnih momčadi u bugarskom nogometu do 1980-ih bio je zbunjujući. Zbog rijetkih utakmica, treneri su se često mijenjali od utakmice do utakmice, a momčad je bila pod kontrolom Odbora nacionalne momčadi. Rekorder je Ormandžijev koji je prema podacima UEFA-e, u čak sedam navrata vodio bugarsku reprezentaciju sakupivši 77 utakmica što je bugarski rekord. Vrhunac karijere imao je 1956. predvodeći Bugare do olimpijske bronce u Melbourneu.

Islanđanin Karl Gudmundsson je u pet navrata predvodio nacionalnu vrstu. Uz niz islandskih klubova, trenirao je i norveški Lillestrom i Sandefjord.

Svakako najpoznatije ime među “povratnicima” je Nizozemac Rinus Michels. Tvorac “totalnog nogometa” je u četiri navrata vodio “Oranje”.

Michels je predvodio Nizozemsku do finala Svjetskog prvenstva 1974. u svom prvom mandatu, te naslova europskog prvaka 1988. u svom trećem mandatu. Michelsova momčad stigla je do polufinala EURA ’92. u njegovom posljednjem mandatu izgubivši na jedanaesterce od kasnijeg pobjednika Danske.

“Posebno sam sretan što sam mogao pomoći da nizozemski način igre postane poznat diljem svijeta,” kazao je jednom.

FIFA ga je 1999. proglasila trenerom stoljeća, The Times ga je 2007. proglasio najvećim poslijeratnim nogometnim trenerom, dok ga je France Football 2019. proglasio najvećim trenerom u povijesti nogometa.

Slavni Talijan Vittorio Pozzo u četiri navrata je predvodio “Azzurre” i jedini je trener na svijetu s dva svjetska naslova.

Pozzo je prvi naslov osvojio 1934. na prvenstvu koje je igrano u Italiji, a potom i četiri godine kasnije u Francuskoj. “Azzurre” je predvodio i do zlatne medalje na olimpijskim igrama 1936. u Berlinu. Italiju je vodio i na Olimpijskim igrama 1912. u Stockholmu i na Olimpijskim igrama 1924. u Parizu.

“Il Vecchio Maestro” u povijesti će nogometa ostati upisan i zbog čuvene formacije “Il Metodo” koju je ovaj talijanski strateg predstavio svijetu početkom 20. stoljeća.

Naime do 1930. godine cijeli nogometni svijet igrao je u formaciji piramide 2-3-5, koju je proslavio Blackburn Rovers krajem 19. stoljeća. No, Pozzo je svijetu predstavio sustav 2-3-2-3 koji je imao upečatljivu premoć u sredini terena blokiravši svaki pokušaj kontranapada protivnika. S ovom formacijom Italija je osvojila dva uzastopna naslova svjetskog prvaka.

“Prvi korak prema pobjedi je priznavanje poraza,” jednom je rekao Pozzo koji je također bio poznat kao pionir u korištenju trening kampova prije turnira. Smatra se jednim od najvećih menadžera svih vremena.

Legendarni Ukrajinac Valerij Lobanovskij u tri je navrata vodio reprezentaciju SSSR-a.

Pod njegovim vodstvom SSSR je stigao do finala EURO-a 1988. izgubivši od Nizozemske, te brončane medalje na Olimpijskim igrama 1976.

“Atraktivan nogomet? Ne razumijem to pitanje. Ne postoji klupski dužnosnik ili navijač koji bi želio atraktivan poraz. Nogomet je rat. Svaki protivnik ima samo jedan cilj, a to je pobjeda,” kazao je u razgovoru za UEFA.com neposredno prije smrti 2002.

Meksikanac Javier Aguirre je na World Cupu koji još traje, okončao svoj treći mandat na meksičkoj klupi. Tri puta je predvodio “El Tri” na svjetskim prvenstvima – 2002. je Meksiko ispao u osmini finala od SAD, 2010. u osmini finala od Argentine, baš kao i nedavno od Engleske, također u osmini finala.