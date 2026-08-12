Bilić kompletirao stožer, vraća se Jurčević, a ovo su novi kondicijski treneri

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Kako doznajemo, Bilić je odabrao Engleza Nicka Daviesa (48) i Hrvata Fedora Kulušića (39).

Slaven Bilić prije mjesec dana je započeo drugi mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, tada počeo slagati svoj novi stručni stožer. Već tada je bilo jasno kako će se u njemu opet, baš kao u prvom mandatu, naći Nikola Jurčević, kako će tu kao njegovi pomoćnici biti Danilo Butorović i Dean Računica, pa i kako će trener golmana biti Vatroslav Mihačić.Kako doznajemo, Bilić je odabrao Engleza Nicka Daviesa (48) i Hrvata Fedora Kulušića (39) – otkrivaju 24 sata.

Davies iza sebe ima respektabilan životopis. Radio je u Charltonu, West Hamu, Birminghamu, Norwichu, Tottenhamu i velškoj reprezentaciji, a bio je i član Bilićeva stožera u West Bromwichu. Od prošle sezone radi u Evertonu kao dio stručnog stožera Davida Moyesa.

Upravo je Moyes morao dati zeleno svjetlo za Daviesov angažman u reprezentaciji. Bilić je posljednjih dana razgovarao s Evertonovim menadžerom, a zasad nije poznato hoće li Davies napustiti engleski klub ili paralelno raditi u Evertonu i reprezentaciji.

Kulušić će uz Daviesa biti zadužen za fizičku pripremu igrača. Trenutačno radi u Akademiji HNK Rijeka, a već je surađivao s Bilićem u saudijskom Al Fatehu. Prethodno je bio u stožeru Al-Batina, gdje je radio s Alenom Horvatom.

Prošle sezone bio je kondicijski trener u stožeru Victora Sancheza u Rijeci, a nakon dolaska Matjaža Keka preselio se u omladinsku školu riječkog kluba.

Bilić tako polako kompletira stožer za svoj drugi mandat. Ostaje otvoreno pitanje hoće li Davies biti jedini stranac u stručnom timu ili će hrvatski izbornik angažirati još nekoliko inozemnih stručnjaka.