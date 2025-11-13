BiH medij se raspisao o mladom Vatrenom: ‘Oteli su nam zvijer od igrača’

Podijeli :

MarcoxCanoniero via Guliver

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Litvu sa 4-0 u trećem kvalifikacijskom nastupu za U21 Europsko prvenstvo 2027. te preuzela vrh ljestvice.

U završnici susreta je savršeni debi upisao 19-godišnji Leon Grgić koji je zabio dva gola. Igrač je Sturma iz Graza, a o njemu piše i SportSport.ba.

“Grgić bi u budućnosti mogao biti ozbiljna uzdanica Vatrenih, koji su još jednom bili brži od Nogometnog saveza BiH. Grgić je zabio tri gola u tri nastupa za Hrvatsku”.

Za seniorsku momčad austrijskog kluba je ove sezone zabio tri gola i jednom asistirao u 12 nastupa. Rođen je u Austriji te je imao priliku birati hoće li igrati za rodnu državu, Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu.