BiH medij: Daliću su nakon povijesnog uspjeha obećavali čuda, a onda je otišao ogorčen

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

BiH medij se osvrnuo na mandat Zlatka Dalića na klupi Hrvatske.

Bosanskohercegovački portal SportSport.ba osvrnuo se na Dalićev gotovo devetogodišnji mandat, ali i na obećanja koja nikada nisu ispunjena.

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“Daliću su nakon povijesnog uspjeha obećavali čuda, devet godina kasnije otišao je ogorčen”, naslov je teksta pa u tekstu pišu:

“Jedan poraz ipak ne može izbrisati ono što je Hrvatska napravila pod Dalićevim vodstvom. Osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu četiri godine kasnije u Kataru i srebro u Ligi nacija 2023. godine. Takav niz rezultata Hrvatska nije ostvarila ni u jednom prethodnom razdoblju. Dalić je zbog toga otišao kao najuspješniji izbornik u povijesti reprezentacije, bez obzira na razočaravajući završetak mandata.

Najveći rezultat stigao je 2018. godine, kada je Hrvatska prvi put igrala finale Svjetskog prvenstva. Vatrene je na posljednjem koraku zaustavila Francuska, ali je srebrna medalja izazvala nezapamćenu euforiju u cijeloj zemlji. Stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Zagreba kako bi dočekale Dalića i njegove igrače. Taj dan ostao je upisan kao jedan od najvećih sportskih i društvenih događaja u modernoj povijesti Hrvatske.”

U tekstu pak zaključuju:

“Dalić je otišao bez novih stadiona koji su mu obećavani poslije Rusije, ali s rezultatima koje mu niko ne može oduzeti. Tri medalje predstavljaju naslijeđe snažnije od političkih govora koji su izblijedjeli čim se ugasila euforija.

Ostala je ipak opravdana gorčina jer se nogometno čudo nije pretvorilo u infrastrukturnu revoluciju. Dalić i njegova generacija dali su Hrvatskoj više nego što je itko mogao očekivati, ali država njima i budućim reprezentativcima nije uzvratila brzinom i ozbiljnošću kakvu su povijesni uspjesi zaslužili.”