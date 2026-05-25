Beljin menadžer: Mislim da je za njega trebalo biti mjesta na Dalićevom popisu

Stanusic via Guliver

Dion Drena Beljo iza sebe ima najbolju sezonu u svojoj karijeri.

Beljo je za Dinamo ove sezone upisao 48 nastupa, zabio 38 golova i podijelio šest asistencija. Unatoč sjajnim brojkama za osvajača duple krune, nije dobio poziv izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, koje 11. lipnja počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku, već se našao na pretpozivu.

Srđan Lakić (48), sada Beljin menadžer, u razgovoru za njemački Sky govorio je o Belji.

“Dion je toliko dominirao da se liga čini slabom, a postizanje 31 gola lakim. Naravno da nije tako. Također, pet golova u osam utakmica Europa lige dokazuje njegov velik povratak. Mislim da je trebalo biti mjesta i za njega na Dalićevu popisu, ali izbornik je donio odluku. Život ide dalje”, rekao je Lakić.