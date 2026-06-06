BBC među Vatrene ‘ubacio’ Stanića i Sušića pa poručio: ‘Modrić je kapetan, maestro, legenda’

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Bosnjakovicx via Guliver

BBC je posvetio veliki tekst hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Hrvatska će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu ove godine igrati za 11 dana upravo protiv Engleske. U skupini L nalaze se još Gana i Panama. BBC piše što engleska javnost može očekivati od Vatrenih.

“Hrvatska plejada “Petar Pan” igrača i dalje posjeduje talent i želju da pomrsi račune favoritima ovog ljeta. Uzastopna postolja na svjetskim prvenstvima (srebro i bronca) znače da se hrvatski uspjeh više ne smatra iznenađenjem – za razliku od najavljene promjene formacije na sustav s tri igrača u zadnjoj liniji.

Hrvatska je poznata po igranju u sustavu 4-3-3 ili, u novije vrijeme, 4-2-3-1 pod vodstvom dugovječnog izbornika. Zlatko Dalić povremeno je i nakratko eksperimentirao s trojicom u obrani, ali je nakon odustajanja od tog sustava na poluvremenu kvalifikacijske utakmice protiv Farskih Otoka prošlog studenog izjavio da tu formaciju više nikada neće igrati.

U međuvremenu se predomislio, djelomično zato što nekoliko ključnih igrača u svojim klubovima igra sustav 3-4-2-1, te poručuje: “Koristit ćemo to, posebno protiv jačih suparnika”, piše BBC.

Na grafici koja predviđa kako će izgledati prvih 11, potpuno krivo su napisana imena dvojice igrača.

Desni bek Josip Stanišić tako je postao “Stanic“, a veznjak Petar Sučić preimenovan je u “Susic”.

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Dalje BBC otkriva snage Hrvatske, ali i slabosti.

“Osim tehničke izvrsnosti, igrači posjeduju kolektivnu snagu i otpornost izgrađenu odrastanjem u zemlji oblikovanoj ratnim sukobom. Ova iznimno povezana momčad ima i golemo turnirsko iskustvo; šest igrača iz Rusije 2018. još uvijek je u kadru.

A slabosti?

Manjak vrhunskih, brzih i izravnih napadača dugo je frustrirao Dalića jer to olakšava posao protivničkim obranama. Igranje u sustavu 3-4-2-1 vjerojatno bi značilo da se utjecajno krilo Ivan Perišić mora prilagoditi ulozi “wing-backa”. Uz petoricu od šest redovitih veznjaka i napadača koji imaju 32 ili više godina, te povratak ključnih igrača nakon dugih ozljeda, gust raspored i vrućina mogli bi postati problem.”

Piše BBC i na koje igrače treba obratiti pažnju te hvali našeg kapetana.

“Luka Modrić: Kapetan. Maestro. Legenda. S 40 godina na leđima, Modrić i dalje postavlja standarde i dirigira igrom kluba i reprezentacije. “Čovjek s maskom” – koju će vjerojatno nositi zbog zaštite napukle jagodične kosti – osvajač je Zlatne lopte iz 2018. i najbolji hrvatski nogometaš svih vremena.

Luka Vušković: Najbolje ocijenjeni igrač pod ugovorom s Tottenhamom u sezoni 2025./26. bio je ovaj 19-godišnji stoper koji je ugled podigao na posudbi u Hamburgu. Nominacija za igrača sezone u Bundesligi natjerala je Zlatka Dalića da ponovno razmisli o formaciji.

Andrej Kramarić: Nakon godina predvođenja napada, Kramarić sada blista u svojoj omiljenoj, nešto povučenijoj ulozi. Njegov učinak od 140 golova u njemačkoj elitnoj ligi tijekom proteklog desetljeća nadmašuje samo Robert Lewandowski.”

Analizirali su i izbornika Dalića.

“Zlatko Dalić (59) donio je neviđene uspjehe reprezentaciji u gotovo devet godina mandata, odvevši je na pet velikih natjecanja zaredom uz svjetsko srebro i broncu. Kaže: “Emocija i ljubav koju osjećam prema ovoj momčadi su neprocjenjivi.”

“Kako je reprezentacija male, mlade države od samo 3,9 milijuna ljudi postala vjerojatno najveći “overachiever” (onaj koji postiže više od očekivanog) u svijetu nogometa?”, stoji u tekstu BBC-ja u kojem objašnjavaju naš fenomen:

“U 30 godina od svog prvog velikog natjecanja, Hrvatska je proizvela dvije zlatne generacije. Prva, predvođena ikonskim strijelcem Davorom Šukerom, stigla je do četvrtfinala Eura 1996. na debiju i bila treća na svijetu 1998. Druga, aktualna generacija, otišla je korak dalje finalom 2018. Prije četiri godine bili su treći, a 2023. finalisti Lige nacija, dok se veteranska jezgra momčadi i dalje “bori protiv gašenja svjetla”.

Hrvatska neupitno proizvodi talentirane nogometaše, odgajane u akademijama gdje se od njih često traži da igraju u veznom redu – bez obzira na njihovu prirodnu poziciju – kako bi poboljšali razumijevanje igre. No, ono što ovu momčad čini posebnom su nematerijalne stvari: pobjednički mentalitet, nacionalni ponos i zajedništvo. Te su osobine dijelom skovane odrastanjem u tek neovisnoj zemlji razorenoj ratom. To je natjeralo kapetana Luku Modrića da pobjegne iz svog doma i živi kao izbjeglica, što je u njega i druge usadilo otpornost i urođeni nagon za nadilaženjem svih prepreka.”