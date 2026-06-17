Baturina: Primili smo golove na glup način

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske.

Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova.

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Nakon susreta izjavu je dao strijelac prvog hrvatskog gola Martin Baturina:

“Bili smo dobri u prvom dijelu, ali smo možda primili golove na glup način. Na kraju su oni zasluženo pobijedili. Pokazali smo da se možemo nositi protiv najjačih, ali nam je danas malo nedostajalo. Hvala Peri na asistenciji, drago mi je zbog gola, ali mi nije drago jer nismo pobijedili.”