Baturina najavio Francuze pa otvorio dušu o Cannavaru i svojoj budućnosti

Martin Baturina, talentirani 21-godišnji veznjak Dinama, već je devet puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju i pritom postigao jedan pogodak – protiv Poljske u Varšavi.

Uoči četvrtfinalnog dvoboja Lige nacija s Francuskom, u kojem bi trebao biti jedan od mladih aduta Vatrenih, dao je ekskluzivan intervju za Sportske novosti.

Kako se osjećate u reprezentaciji i veselite li se utakmici s Francuskom?

“Uvijek je lijepo biti s reprezentacijom. Atmosfera je odlična, svi smo maksimalno fokusirani na utakmicu protiv Francuske i jedva čekamo istrčati na teren. Osjeća se ozračje velike utakmice.”

Gdje ste gledali Final Four Lige nacija 2023. godine, što najviše pamtite i što bi za vas značilo da ga izborite sada?

“Gledao sam s obitelji, a najviše me oduševila nevjerojatna atmosfera u Rotterdamu, koju su priredili naši navijači na polufinalu i još više na finalu sa Španjolskom. Također, zajedništvo na terenu osjetilo se u svakoj sekundi igre. Bilo bi nevjerojatno opet izboriti Final Four i napraviti još jedan veliki rezultat za našu zemlju.”

Kako gledate na francusku reprezentaciju i ima li lijeka za njih?

“Francuska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, prepuna vrhunskih igrača, ali mi imamo svoje kvalitete i znamo da možemo igrati protiv bilo koga. Moramo biti disciplinirani, kompaktni i vjerovati u sebe.”

Je li Kylian Mbappe najbolji igrač na svijetu ili mislite da ima netko bolji?

“Mbappe je sigurno jedan od najboljih, ali teško je reći tko je najbolji jer svaki igrač ima specifične kvalitete. Ovisi što netko više cijeni. Svatko ima svoje preferencije.”

Kako ste doživljavali usporedbe s Lukom Modrićem, jesu li vas one dodatno motivirale ili opterećivale?

“Luka je jedan od najvećih svih vremena i s njim se nitko ne može uspoređivati, a ja se ne uspoređujem ni s kim. Želim graditi svoj put, raditi na sebi i biti najbolja verzija sebe.”

Još niste dali gol na Poljudu, iako ste Hajduk matirali pet puta na Maksimiru. Kad biste mogli birati, protiv koga biste više voljeli da bude prvi pogodak na Poljudu: Francuske ili Hajduka?

“Svaki gol je poseban, ali ako bih mogao birati, neka to bude gol Francuskoj ovog četvrtka.”

Zašto?

“Zato što bi značio puno za reprezentaciju i naše šanse za prolazak u završnicu Lige nacija.”

Kao rođenom Splićaninu, i otac Mate je igrao za Hajduk, znači li vam Poljud nešto posebno ili ne, jer ste odavno dio Dinamove obitelji?

“Poljud je poseban stadion s velikom poviješću, ali ja sam odrastao u Dinamu i to je moj klub. No, svaki put kad igram na Poljudu osjećam posebnu emociju zbog obiteljske povezanosti i atmosfere koja je na tom stadionu.”

Konkretne su najave da vam je ovo posljednje proljeće u Dinamovom dresu, da se očekuje ljetni transfer. Što možete reći o tome?

“Još uvijek smo usred sezone i svaki dan na terenu mi je prilika da se dokažem. Ne želim govoriti o kraju, već se fokusiram na sadašnjost i dajem sve od sebe za Dinamo i reprezentaciju.”

To je u redu, ali jasno je da bi imena klubova kao što su RB Leipzig, Arsenal, Chelsea, Borussia Dortmund, PSG… svakoga “osvojila” da o njima razmišlja.

“Ne razmišljam sad o tome. Trenutačno mi je prioritet Dinamo, a naravno i reprezentacija. O drugim stvarima ne razmišljam, bitno je biti sto posto fokusiran na sljedeću utakmicu.”

Trener Fabio Cannavaro uveo je poseban jelovnik, nutricionistički prilagođen. Odgovara li vam to i ima li na njemu katkad i mjesta za teleći rižoto, što je, koliko znamo, vaše omiljeno jelo?

“Poseban jelovnik je dokaz da se brinemo o svakom detalju, kako o kondiciji, tako i o oporavku. Svjestan sam važnosti pravilne prehrane, ali uvijek se nađe i malo prostora za omiljena jela, pa tako i za teleći rižoto, naravno, u umjerenim količinama.”

Wilfried Kanga i njegove hlačice postali su dobra zafrkancija, Dinamo je objavio video s treninga u kojem ste i vi akter. Što kažete na sve to?

“Smijati se i uživati u treninzima dodatno stvara pozitivnu atmosferu u momčadi. Ako ta zafrkancija doprinosi boljem raspoloženju i jačanju kolegijalnosti, onda sam za to. Važno je da, pored ozbiljnog rada, znamo i uživati u igri.”