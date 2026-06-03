Balaban za SK: Da smo pobijedili Belgiju, stvorili bismo lažnu sliku da smo već prvaci svijeta!

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

U pripremnoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo, hrvatska nogometna reprezentacija poražena je na Rujevici od Belgije 2:0.

Iako je izbornik Zlatko Dalić susret započeo s jakim snagama u veznom redu predvođenim Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem, te s trojicom u zadnjoj liniji, Belgijci su do pobjede stigli golovima Yourija Tielemansa u 38. minuti i Romelua Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi, u 96. minuti susreta. Hrvatska je imala nekoliko prilika, od kojih vrijedi istaknuti udarce Muse, Modrića i Pašalića te gredu koju je pogodio Ante Budimir, no upisan je poraz. Pred Vatrenima je još samo prijateljski dvoboj protiv Slovenije u nedjelju u Varaždinu, nakon čega slijedi put na Mundijal, gdje su smješteni u skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom.

Za Sport Klub utakmicu protiv Belgije, kao i Dalićeve planove i popis putnika za Svjetsko prvenstvo, prokomentirao je bivši hrvatski reprezentativac Boško Balaban. Riječ je o napadaču koji je ostavio dubok trag u HNL-u i inozemstvu te s Vatrenima nastupio na dva Svjetska prvenstva. Svoju je karijeru započeo u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladi strijelac odmah skrenuo pažnju na sebe.

Ovaj rođeni golgeter najbolje je dane u Hrvatskoj proveo u dresu Dinama, s kojim je postao najbolji strijelac HNL-a i osvajao naslove prvaka, dok se u inozemstvu posebno dokazao igrajući za belgijski Club Brugge. Tamo je u tri sezone zabio više od 30 golova te osvojio naslov prvaka i Kup, zbog čega itekako dobro poznaje belgijski mentalitet i nogometnu scenu.

Balaban je danas vrlo aktivan kao nogometni analitičar emisije “Deda & Bole Podcast”, gdje redovito i bez dlake na jeziku prati nogometne trendove, najvažnije europske lige i nastupe naših igrača.

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Bole, kako si vidio ovu utakmicu u tvojoj Rijeci. Bilo je malo šansi, na kraju smo i primili gol za 0:2 u sudačkoj nadoknadi?

“Moramo znati prije svega da je ovo pripremna utakmica. Bitno je samo da ekipa uhvati neki zajednički moment i, normalno, da se pripremi što bolje za ono što ih čeka. Očekivati nešto posebno od ove utakmice pred Svjetsko prvenstvo je nerealno. Normalno je da su svi malo pod ručnom, da to ipak nije utakmica koja se igra pod nekom emocijom i tenzijom. Jednostavno, te prijateljske utakmice nisu nešto što mene previše veseli. Previše nemam o tome ni za komentirati.

Meni je bio jako interesantan sastav koji sam vidio, gdje stvarno imamo jednu veliku kvalitetu u veznoj liniji s Modrićem, Kovačićem, Baturinom i Sučićem. Tu smo jako moćni, a imamo i u napadu igrača poput Perišića. Kad gore dođe još i Kramarić, za kojeg mislim da još nije 100 posto spreman te zato nije bio u prvoj postavi i malo ga se poštedjelo, to će biti dobro. I pogotovo u obrani, gdje smo s Gvardiolom dobili jako puno. Vratio se, zdrav je, što je jako bitno za reprezentaciju da uhvati još koju utakmicu i da za Svjetsko prvenstvo bude u ‘top’ formi.”

Igramo s tri igrača u zadnjoj liniji. Zlatko Dalić je uoči utakmice rekao: ‘Igrat ćemo 3-4-2-1. To nam je želja, da tako posložimo momčad i protiv Engleske’. Je li to po Vama dobitna kombinacija?

“Da, Dalić je to još prije najavio i to je današnji moderan nogomet. Sve moderne ekipe u Europi, pa tako većinom i reprezentacije, igraju s tri igrača u zadnjoj liniji, čime onda dobivaju više igrača prema naprijed. Normalno, mi imamo tu mladost u obrani i sad ćemo vidjeti kako će to izgledati s obzirom na to da su oni jako mladi. Pogotovo Vušković, koji ima 19 godina, a igrao kao da mu je 30! Okej, to je mladost i tu se zna dogoditi neka pogreška, no ja vjerujem da će to biti super na SP-u. Ova Belgija nam je zapravo glumila Englesku, mi smo tu nešto isprobavali, a možda je Dalić nešto i skrivao. Mislim da se više tu skriva nego što se pokazuje, da se razumijemo, što je i logično.”

Dio svoje klupske karijere proveli ste upravo u Belgiji, pa vjerojatno poznajete i njihov mentalitet?

“Moramo gledati Belgiju, moramo znati da je to momčad sa svjetskom reputacijom i tako dobrim igračima kao što je onaj Doku kojeg, kao što si vidio, jednostavno ne možeš zaustaviti ako ga ne dupliraš ili tripliraš. S vrhunskim pojedincima Belgija je uvijek u vrhu, ali nikad nemaju prave rezultate. Čvrsta su i agresivna momčad, ali vidiš i kod njih kakva je situacija. Uvijek svake godine imaju ‘top’ ekipu, ali nikad ne naprave neke značajne rezultate. Tako da, nema pravila u nogometu.”

Pred nama je utakmica sa Slovenijom i put u Ameriku. Stvara li poraz protiv Belgije pritisak, pogotovo ako se ne pobijedi ni Slovenija?

“Ma kakve tenzije, pa to su te utakmice koje su isključivo priprema za ono što nas čeka! Normalno je da ekipa tek hvata ritam, da hvata to zajedništvo na terenu i da se osjete međusobno. To uopće ne treba gledati kroz konačni rezultat. Okej, lijepo je pobijediti, da se razumijemo, to je bitno za onaj pobjednički mentalitet, ali mislim da se ne trebaju uopće stvarati tenzije oko toga. Ja očekujem da ćemo biti pravi tamo gdje to treba biti, to je najbitnije. Ovo su sve pripremne utakmice i pripremni treninzi, Bože moj.

Ja bih čak i volio da pobijedimo, no da smo, recimo, pobijedili Belgiju i Sloveniju pa onda ušli u natjecanje, dobiješ neke lažne nade. Stvoriš si lažnu sliku da si već prvak svijeta i normalno je da se dogodi kiks. Bolje je ovako, da se dogodi poraz, pa onda moramo vidjeti neke stvari, stisnuti i biti agresivniji. Ali ponavljam, ovo su ipak više mentalne utakmice.”

Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti s čak 48 reprezentacija. Vaš komentar?

“Nisam se previše bavio time. Nisam to detaljno pratio, iskreno ti kažem. Ima tu dosta onih egzotičnih ekipa, poput Curaçaa ili Zelenortskih Otoka… Ukratko, ima dosta onih takozvanih ‘letećih mina’, gdje ni sami ne znamo znaju li oni uopće sva pravila u nogometu ha, ha, šalim se malo. Ali kad gledam popis baš ima čudnih reprezentacija i vidjet ćemo što će biti. Bit će zanimljivo pratiti kako će se igrati po ovom proširenom formatu s s čak 48 reprezentacija i to u tri zemlje po prvi puta u povijesti.”

Kakvi su Vaši osobni planovi oko praćenja turnira? Očekujemo Vas i u podcastu koji radite?

“Da, postoje neki planovi, pogotovo vezani uz podcast koji radimo. Vidjet ćemo kako će mi to obaveze dopustiti.”

Kako komentirate popis izbornika Dalića s obzirom na to da su Beljo i Stojković ispali s konačne liste? Vi ste igrali u Dinamu, kako gledate na situaciju oko Luke Stojkovića koji je briljirao u završnici sezone?

“Teško je bilo očekivati da će oni ući, da se razumijemo. Stojković, da se mi ne lažemo, bio je prije pola godine na transfer listi Dinama. Htjeli su ga prodati u Emirate da se popuni rupa u budžetu, a onda je on na kraju ovog drugog dijela sezone odigrao odlično. Ipak, bilo mi je teško za očekivati da će on sada izbaciti nekoga od onih igrača koji su već tamo standardni reprezentativci. Možda je Beljo mogao nekako upasti, ali opet treba reći kako imam jako veliku konkurenciju u napadu, gdje nam svi napadači igraju i zabijaju golove.

Kramarić zabija, Budimir zabija, Matanović zabija, Musa zabija i ima odličnu statistiku. Zdravi su, u formi su… Ne može on tu ništa Daliću. Izbornik ima svoje principe i on se drži onih igrača s kojima je već odradio taj kvalifikacijski dio. Da se dogodila neka ozljeda drugog igrača, oni bi upali svakako. Oni su apsolutno zaslužili poziv, da se razumijemo, no Dalić je napravio ono što je smatrao najboljim. Meni je njegov popis sasvim legitiman i potpuno se slažem s njim.”

Za kraj, VAR tehnologija u HNL-u često izaziva rasprave, pogotovo oko dosuđivanja prekršaja i udaraca iz kuta. Kako Vi gledate na nju?

“Ja sam to već komentirao. Još prije pola godine davao sam izjave o tome u jednoj komisiji – ljudi se ne pale toliko kada se ne dosudi očiti prekršaj, koliko kad se dogodi krivo dosuđen korner ili nedosuđen korner. U većini slučajeva padaju golovi iz takvih situacija, a kornera, recimo, uopće nije bilo. Drago mi je da su za to uveli VAR i da će barem taj dio donijeti nekakvo poštenje. Korner je vrlo bitan segment u nogometu.

Po meni, u nekim se sportovima VAR možda i prečesto gleda, ali što ćeš? Treba se samo raditi na tom VAR-u i težiti primjerice onome iz engleske lige, gdje je sve brže rješava. Kod njih su VAR provjere toliko brze i toliko efikasne, mi trebamo težiti tom njihovom modelu i napraviti što se može kod nas.”