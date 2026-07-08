ANKETA / Tko bi trebao biti novi izbornik Hrvatske?

Zlatko Dalić danas je i službeno potvrdio da više neće biti izbornik hrvatske reprezentacije, a fokus javnosti sada se okreće prema pronalasku novog izbornika.

Nakon što je iz HNS-a stigla službena potvrda o odlasku Zlatka Dalića s klupe Vatrenih, pozornost se usmjerava prema potencijalnim kandidatima za njegovog nasljednika.

Za velikog favorita slovi bivši izbornik Slaven Bilić, a njegov navodni glavni konkurent za izborničku funkciju je Ivica Olić, izbornik U-21 reprezentacije. Pojedini navijači zazivaju imena poput Sergeja Jakirovića, koji je uveo Hull City u Premier ligu, trenutno slobodne Nenada Bjelicu i Igora Štimca, novog trenera Monze Ivana Jurića te aktualnog trenera dortmundske Borussije i, također bivšeg izbornika, Niku Kovača. Kao kandidat spominje se i dosadašnji Dalićev pomoćnik Vedran Ćorluka, a svoje mišljenje o odabiru budućeg izbornika Vatrenih možete dati u anketi.