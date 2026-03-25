Ancelotti otkrio hoće li zvijezda nastupiti protiv Hrvatske: ‘Ima mali problem, ali…’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Središnji branič Paris Saint-Germaina i brazilske reprezentacije Marquinhos zbog lakše ozljede će propustiti prijateljsku utakmicu protiv Francuske koja će u četvrtak (21 sat) biti odigrana na stadionu Gillette u Foxborough, predgrađu Bostona, objavio je u srijedu brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

“Marquinhos ima mali problem. Neće biti dostupan za ovu utakmicu (protiv Francuske), ali mogao bi igrati protiv Hrvatske”, izjavio je talijanski stručnjak konferenciji za novinare u Orlandu na Floridi, gdje će 31. ožujka biti odigrana utakmica Hrvatska – Brazil.

Ancelotti se suočio s brojnim problemima u sastavljanju obrane, jer su s inicijalnog popisa zbog ozljeda otpali branič Arsenala Gabriel Magalhaes i te branič Flamenga Alex Sandro. Naznačio je da će 30-godišnji stoper Flamenga Leo Pereira debitirati za reprezentaciju protiv Francuske.

“Ovo je vrlo važan test protiv favorita Svjetskog prvenstva. Želimo pokazati dobar stav i kvalitetu“, naglasio je Ancelotti te dodao:

“Francuska ima vrlo brze napadače i važno je da odigramo uravnoteženu utakmicu kako bismo izbjegli njihove kontranapade, ali usredotočeni smo na kvalitetu naše momčadi.”

Ancelotti se osvrnuo i na pitanja vezana uz izostavljanje Neymara, najboljeg strijelca brazilske reprezentacije svih vremena, koji još nije pozvan u reprezentaciju otkako je on postao izbornik.

“Sve promatram i sve slušam, a onda, s obzirom na ulogu koju ovdje obnašam, moram donositi odluke. Svatko ima svoje mišljenje”, rekao je s osmijehom.