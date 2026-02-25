Ancelotti na Hrvatsku ide bez najveće zvijezde

Prema ESPN-u, rano ispadanje iz državnog prvenstva tehnički nije dodatno udaljilo Neymara od reprezentacije, nego je samo potvrdilo ranije donesenu odluku. Realnost je takva da bivša zvijezda Barcelone i PSG-a nikada nije bila dio početnog plana za nadolazeće atraktivne prijateljske utakmice. Ancelotti je usmjeren na specifičan proces obnove momčadi u kojem prednost ima fizička spremnost ispred reputacije, pogotovo s obzirom na Svjetsko prvenstvo 2026. koje se sve više približava.

Brazil bi u ožujku trebao otputovati u Sjedinjene Američke Države gdje ga čekaju dva velika testa protiv Francuske i Hrvatske. Te utakmice, koje će se igrati u Bostonu i Orlandu, Ancelotti vidi kao posljednji laboratorij prije nego što bude morao zaključiti popis za turnir. Ipak, talijanski strateg odlučio je da Neymar neće biti dio tog reprezentativnog prozora, želeći napadaču dati vrijeme da u klubu uhvati pravi ritam nakon dugog oporavka od ozljede.

U CBF-u pomno prate Neymarovu situaciju i njegov napredak na terenu, no plan nikada nije bio da bude među posljednjim obvezama prije konačne odluke o pozivu. Očekivalo se da će se u veljači postupno vratiti, kroz nastupe za Santos ponovno ući u natjecateljski ritam i tek potom ponovno doći u fokus reprezentacije. Ancelottiju je u ovom trenutku prioritet vidjeti kako se ostali dijelovi momčadi uklapaju bez tradicionalne središnje figure u napadu.