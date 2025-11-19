Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Hrvatska ispod Danske, Švedske i Italije

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

ESPN je objavio rang-listu 64 reprezentacije koje, barem teoretski, mogu osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. Dosad je plasman izborilo 42 nacionalnih momčadi, a preostale se u europskim i međukonfederacijskim dokvalifikacijama bore za još šest mjesta na turniru u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Na toj listi Hrvatska je smještena na 19. mjesto, što ju stavlja ispred reprezentacija poput Švicarske (20.), Urugvaja (26.) i BiH (51.). Ispred momčadi Zlatka Dalića nalaze se, među ostalima, Turska (17.), Švedska (13.), Danska (12.) i Italija (7.) – iako te reprezentacije plasman još nisu osigurale.

1. Engleska

2. Francuska

3. Španjolska

4. Brazil

5. Portugal

6. Nizozemska

7. Italija (još se nije kvalificirala)

8. Njemačka

9. Argentina

10. Norveška

11. Belgija

12. Danska (još se nije kvalificirala)

13. Švedska (još se nije kvalificirala)

14. Kolumbija

15. Ekvador

16. Senegal

17. Turska (još se nije kvalificirala)

18. Maroko

19. Hrvatska

20. Švicarska

21. Ukrajina (još se nije kvalificirala)

22. Japan

23. Austrija

24. Meksiko

25. Škotska

26. Urugvaj

27. Obala Bjelokosti

28. Alžir

29. Kanada

30. Poljska (još se nije kvalificirala)

31. Paragvaj

32. Irska (još se nije kvalificirala)

33. Južna Koreja

34. Wales (još se nije kvalificirao)

35. SAD

36. Kosovo (još se nije kvalificiralo)

37. Slovačka (još se nije kvalificirala)

38. Češka (još se nije kvalificirala)

39. Egipat

40. Uzbekistan

41. Australija

42. DR Kongo (još se nije kvalificirao)

43. Albanija (još se nije kvalificirala)

44. Iran

45. Panama

46. Rumunjska (još se nije kvalificirala)

47. Tunis

48. Gana

49. Sjeverna Irska (još se nije kvalificirala)

50. Bolivija (još se nije kvalificirala)

51. BiH (još se nije kvalificirala)

52. Makedonija (još se nije kvalificirala)

53. Saudijska Arabija

54. Jordan

55. Jamajka (još se nije kvalificirala)

56. Irak (još se nije kvalificirao)

57. Novi Zeland

58. Zelenortski otoci

59. Haiti

60. Južnoafrička Republika

61. Katar

62. Curacao

63. Surinam (još se nije kvalificirao)

64. Nova Kaledonija (još se nije kvalificirala)

O Hrvatskoj

ESPN se pritom najviše fokusira na Luku Modrića i Ivana Perišića, naglašavajući da su, unatoč tome što zajedno imaju 76 godina, i dalje standardni dio hrvatske početne postave. Portal ironično ističe da su “već bili iza vrhunca” još 2018., kada je Hrvatska igrala finale Svjetskog prvenstva.

Posebno se ističe Modrićeva forma u Milanu:

U analitičkoj platformi Gradient Sports Modrić je dobio 99.5/100 za kvalitetu dodavanja, što ga čini najboljim dodavačem Serie A – a tek su još dvojica iznad 90.

U driblingu i vođenju lopte također je pri vrhu, s šestom najboljom ocjenom u ligi .

U duelima se nalazi među 25 najboljih veznjaka u Serie A.

ESPN naglašava da Modrić u Milanu nije zaštićen “Pirlo–Pogba–Vidal” tipom okruženja, nego i dalje obavlja velik dio posla sam. Iako više nije standardni starter u apsolutnoj eliti europskog klupskog nogometa, reprezentativni nogomet – kako navode – fizički je manje zahtjevan, što mu i dalje omogućuje da dominira.

Zato ESPN zaključuje da će Modrić, iako će na sljedećem Svjetskom prvenstvu imati skoro 41 godinu, vrlo vjerojatno opet biti jedan od najboljih veznjaka na turniru.