Amerikanci poredali favorite na SP-u, evo gdje su smjestili Hrvatsku

Svoju je prognozu dalo Optino superračunalo, a sad su to napravili i po svojoj procjeni Amerikanci.
Na ovom SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupit će 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina po četiri, iz kojih će najbolje dvije te osam najboljih trećeplasiranih iz svih skupina izboriti šesnaestinu finala.
Američki portal USA Today svoj popis favorita SP-a ažurirao je u ponedjeljak, 1. lipnja. Prema mišljenju njihova novinara Jona Arnolda, Hrvatska je 17. favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva.
“Nakon što je posljednja dva turnira završila na postolju kladite se protiv Hrvatske na vlastitu odgovornost. Unatoč mladoj i snažnoj obrani, Luka Modrić s 40 i Ivan Perišić s 37 godina u nekom trenutku moraju usporiti”, piše USA Today o hrvatskoj reprezentaciji.
Poredak reprezentacija na SP-u:
1. Španjolska
2. Francuska
3. Argentina
4. Engleska
5. Nizozemska
6. Njemačka
7. Brazil
8. Portugal
9. Senegal
10. Ekvador
11. Belgija
12. Meksiko
13. SAD
14. Norveška
15. Japan
16. Kolumbija
17. HRVATSKA
18. Švicarska
19. Maroko
20. Urugvaj
21. Kanada
22. Turska
23. Obala Bjelokosti
24. Austrija
25. Južna Koreja
26. Gana
27. Australija
28. Švedska
29. Egipat
30. Škotska
31. DR Kongo
32. Paragvaj
33. Alžir
34. Bosna i Hercegovina
35. Južnoafrička Republika
36. Iran
37. Haiti
38. Uzbekistan
39. Tunis
40. Češka
41. Panama
42. Saudijska Arabija
43. Irak
44. Novi Zeland
45. Zelenortski Otoci
46. Katar
47. Jordan
48. Curacao
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!