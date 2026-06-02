Amerikanci poredali favorite na SP-u, evo gdje su smjestili Hrvatsku

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Svoju je prognozu dalo Optino superračunalo, a sad su to napravili i po svojoj procjeni Amerikanci.

Na ovom SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupit će 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina po četiri, iz kojih će najbolje dvije te osam najboljih trećeplasiranih iz svih skupina izboriti šesnaestinu finala.

Američki portal USA Today svoj popis favorita SP-a ažurirao je u ponedjeljak, 1. lipnja. Prema mišljenju njihova novinara Jona Arnolda, Hrvatska je 17. favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva.

“Nakon što je posljednja dva turnira završila na postolju kladite se protiv Hrvatske na vlastitu odgovornost. Unatoč mladoj i snažnoj obrani, Luka Modrić s 40 i Ivan Perišić s 37 godina u nekom trenutku moraju usporiti”, piše USA Today o hrvatskoj reprezentaciji.

Poredak reprezentacija na SP-u:

1. Španjolska

2. Francuska

3. Argentina

4. Engleska

5. Nizozemska

6. Njemačka

7. Brazil

8. Portugal

9. Senegal

10. Ekvador

11. Belgija

12. Meksiko

13. SAD

14. Norveška

15. Japan

16. Kolumbija

17. HRVATSKA

18. Švicarska

19. Maroko

20. Urugvaj

21. Kanada

22. Turska

23. Obala Bjelokosti

24. Austrija

25. Južna Koreja

26. Gana

27. Australija

28. Švedska

29. Egipat

30. Škotska

31. DR Kongo

32. Paragvaj

33. Alžir

34. Bosna i Hercegovina

35. Južnoafrička Republika

36. Iran

37. Haiti

38. Uzbekistan

39. Tunis

40. Češka

41. Panama

42. Saudijska Arabija

43. Irak

44. Novi Zeland

45. Zelenortski Otoci

46. Katar

47. Jordan

48. Curacao