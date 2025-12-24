Ako Dalić kaže ne, HNS želi omiljenog trenera

Podijeli :

Vlado Kos/CROPIX via Guliver

U HNS-u bi trebali dobro promisliti kojim putem krenuti jer radilo bi se o odluci koja bitna za budućnost nacionalne vrste, od koje Savez uvelike živi.

Hrvatski nogometni savez računa da će Zlatko Dalić ostati na izborničkom mjestu i ovog časa to je jedina orijentacija. Ako se to ipak ne bi dogodilo, kao favorit za nasljednika već neko vrijeme spominje se Slaven Bilić. On je odbio niz ponuda, tako i da prihvati češku reprezentaciju. Svako toliko netko ga spominje kao kandidata za klupu – otkrivaju Sportske novosti.

Bilić je vodio Vatrene od 2006. do 2012. godine, pokazalo se da mu je vrhunac bio u prvom ciklusu, u kojem se dogodila mitska bečka tragedija koja je 2008. zaustavila Hrvatsku u četvrtfinalu Europskog prvenstva. Radilo se o utakmici s Turskom. Od 2012. godine krenuo je u klupske vode te do 2024. trenirao Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford i Al-Fateh.

Ako izbor ne bi bio Bilić, tko bi mogao voditi Vatrene? Kako će se tražiti domaći stručnjak, i nema puno kandidata. Stipe Pletikosa, direktor reprezentacije, prijatelj je s Igorom Tudorom i Ivanom Jurićem, svojedobno je “pripreman” Igor Bišćan kad je vodio mlade, ali je njegova priča otišla drugim putem, uvijek se među potencijalnim opcijama spominje Nenad Bjelica… Kad je 2021. godine bilo upitno hoće li Zlatko Dalić isplivati nakon Eura, za nasljednika je već bio pripreman Robert Prosinečki, koji je nedavno preuzeo Kirgistan. Nakon kratke avanture u Crnoj Gori.

Ipak, dojam je, ako bi Dalić otišao, a u HNS-u računaju da će ostati, da bi izborničkom mjestu najbliža bila jedna od dvije varijante – Slaven Bilić kao iskusni stručnjak, koji je puno toga prošao, ili netko od trenera koji su radili s Dalićem – Ivica Olić, koji je sada izbornik U21, ili Vedran Ćorluka. Pritom Olić ima nešto iskustva, Ćorluka zasad ne kao prvi trener, no ne bi bio prvi neiskusni koji bi preuzeo funkciju. Slično je vrijedilo za Niku Kovača, a nije baš ni Bilić imao puno utakmica u nogama prije nego što je uzeo Vatrene. U HNS-u bi trebali dobro promisliti kojim putem krenuti jer radilo bi se o odluci koja bitna za budućnost nacionalne vrste, od koje Savez uvelike živi.