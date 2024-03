Zekić se kaje: ‘Nisam smio izvaditi Jugovića. Ovakvu situaciju nikad nisam imao’

Podijeli :

NK Osijek TV

Teške dane proživljava Zoran Zekić na klupi Osijeka. Muku je produžio Varaždin pobjedom 1:0 na Opus Areni.

“Nemam što pametno reći, ono što sam upozoravao igrače cijeli tjedan – nisu shvatili. Bili smo nepovezani, gubili smo druge lopte, nismo bili kompaktni. Kada ovako kreneš u utakmicu, teško se vratiti… Mislim da smo deset lopti izbacili u aut bez pritiska, a centaršuti su bili kakvi su bili…”, počeo je neutješni Zekić, a prenose Sportske novosti.

Priznao je da je pogriješio što je već nakon pola sata igre izvadio kapetana Vedrana Jugovića.

“Nije mi nimalo lako što sam izvadio Jugovića jer on nije to zaslužio. Da mogu vratiti vrijeme, izvadio bih nekog drugoga.”

Hoće li biti radikalnih poteza?

“Radikalnih poteza napravili smo milijun, uveli toliko mladih igrača koji nemaju podršku od starijih. Nimalo lak trenutak, ovakvu situaciju nikada ranije nisam imao u trenerskoj karijeri”, kazao je Zekić.

Trener varaždinske momčadi Nikola Šafarić bio je očekivano presretan:

“Potrošili smo se do zadnjeg atoma i na kraju nas je nagradilo. Imali smo odličan ulazak u utakmicu, limitirali smo Osijek na minimum. Taktički smo odradili jako dobro utakmicu, drugo poluvrijeme su nas pritisnuli, ali nisu nam iz toga puno napravili. Imali smo kasnije i dvije prilike iz polukontre koju nismo iskoristili, a srećom nas to nije kaznilo. Svaka pobjeda puno znači, pogotovo u gostima i to protiv jakog Osijeka. Ne maze ih rezultati, ali dobra su momčad. Mojim dečkima pobijediti takvog protivnika u ovakvoj atmosferi bit će motivacija za dalje.”