Zekić nakon poraza: ‘Igrači su dali koliko su mogli, krvavo ćemo se boriti za četvrto mjesto’

Imago Sports via Guliver Image

Osijek je doživio novi šok u hrvatskom prvenstvu.

Nogometaši Istre su iznenađujuće svladali Osijek na Opus Areni s 1:2.

Domaćini su poveli u 14. minuti preko Ramona Miereza, činilo se kako kontroliraju utakmicu sve do 37. minute kada je Slavko Bralić zabio za izjednačenje, a Istra je već do 53. minute preuzela vodstvo golom Ekonga.

Osijek je još uvijek na četvrtom mjestu sa samo jednim bodom više od Lokomotive, dok zagrebačka momčad tek mora igrati utakmicu 31. kola protiv Dinama.

Utakmicu protiv Istre, komentirao je trener Osijeka, Zoran Zekić:

“Utakmicu možemo raščlaniti do 36. minute i nakon nje. Imali smo sve pod kontrolom i onda zakašnjelu reakciju. Jedno zlo ne dolazi samo. Nadao sam se da ćemo dočekati poluvrijeme bez primljenog gola da se malo konsolidiramo. I opet, nažalost, imali smo katastrofalnu reakciju na početku drugog dijela. Igrači su dali koliko su mogli. Nama ostaje da dižemo mlade dečke i tražimo rezultat. Imat ćemo krvavu borbu do kraja za četvrto mjesto. Pričao sam s igračima, moramo se boriti do kraja, ovaj grad je nekad bio poznat po tome i vjerujem da ćemo im to usaditi.”

Sutra igraju Lokomotiva i Dinamo od 17 sati, a potom će Rijeka ugostiti Goricu, dok kolo zaključuju Rudeš i Varaždin u ponedjeljak.