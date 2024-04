(VIDEO) Jakirović: Što se tog tiče sad pušemo i na hladno

Podijeli :

Trener Dinama Sergej Jakirović najavio je susret s Lokomotivom u sklopu 31. kola HNL-a u Kranjčevićevoj (nedjelja, 17 sati).

Dinamo je nakon poraza od Lokomotive u uvodu proljetne polusezone nanizao 12 pobjeda i dva remija.

“Da, lijepa je to statistika, ali vjerujte nam da o tome uopće ne razmišljamo već se samo okrećemo sljedećoj utakmici. Ostaje nam žal za tim prvim, uvodnim porazom protiv Lokomotive, ali bio je potpuno zaslužen s obzirom na to kako smo tada odigrali. Bilo je previše grešaka. Ali dobro, uspjeli smo se dignuti, a to pokazuje kvalitetu, znači da su dečki motivirani, da imaju pravi karakter i jako mi je drago zbog njih. Cijelo vrijeme govorim da su to pravi igrači, fajteri sa šampionskim gardom”, rekao je Sergej Jakirović.

Komentirao je zatim Lokomotivu.

“Lokomotiva cijelu sezonu igra dobro, mlada je i poletna momčad, rasterećena u smislu nekih očekivanja. Zapravo, oni su sami sebi nametnuli pritisak jer su došli u borbu za četvrto mjesto. Pokazali su da protiv svakog suparnika igraju samouvjereno, bez prevelikog respekta, što je pohvalno. Mladi su, žele se dokazati i s te nas strane očekuje neizvjesna, zahtjevna utakmica. Važno je da mi budemo na jako visokoj razini, da nastavimo s ovom dobrom formom i da je još više podignemo ako je moguće, da smanjimo neke nedostatke. Dakako, svjesni smo i da suparnik ima svoju kvalitetu, da i on naporno trenira i da nam može napraviti probleme.”

Nakon pobjede protiv Varaždina s 2:1 istaknuo je da je potrebno dodatno poboljšati realizaciju.

“To što stvaramo puno šansi znači da dobro igramo u polju, da su igrači pohvatali mehanizme, linije kretanja na kojima inzistiramo. Volio bih da još više akcija završavamo udarcem na gol jer imamo nekoliko jako dobrih pucača. Evo, drago mi je što su Martin Baturina i Gabriel Vidović u zadnjoj utakmici to prezentirali na najbolji način. Volio bih da te prilike iskoristimo jer lakše je onda i igrati i voditi utakmicu. Jesenas je bilo situacija u kojima smo mogli otići na više pogodaka razlike, a znalo se dogoditi da na kraju čak i izgubimo. Zato sad pušemo i na hladno što se toga tiče. Imamo još pet utakmica do kraja prvenstva plus dvije u finalu Kupa i moramo odigrati maksimalno koncentrirano i odgovorno.”

Nedavno je Jakirović istaknuo i da bi htio da momčad igra barem jednako žustro u gostima kao i kod kuće…

“Rekao sam da je to možda ključ raspleta cijele sezone. Baš nam sad slijede tri gostovanja zaredom, protiv Lokomotive, Varaždina i Rijeke, a svaka od tih utakmica nosi priču za sebe. U tom smo segmentu pokazali određeni korak naprijed, ali možemo još bolje.”

Kada za Kranjčevićevu?

“Izostat će Mauro Perković zbog tri žuta kartona. Nakon treninga ćemo odlučiti hoće li za utakmicu kandidirati i Ronaël Pierre-Gabriel. Ovaj je tjedan odradio nekoliko treninga, ali ne baš na maksimalnom intenzitetu već na nekih 90 posto. Zasad ga ništa ne smeta, ali oprezni smo što se tiče ozljeda jer imamo nekoliko primjera kad smo igrače, zbog njihove prevelike želje, prerano vraćali na teren, a tako možete napraviti još veći problem. Dobro ćemo procijeniti hoćemo li ga sad gurnuti u vatru ili ne.”

Očekuje se i velika podrška navijača u Kranjčevićevoj.

“Da, bit će pun stadion, i ovaj put očekujemo njihovu veliku podršku. I prije sam govorio da su navijači bili uz nas i kad nam nije išlo. Cijelo su vrijeme uz nas, a na nama je da to njihovo povjerenje opravdamo maksimalnim zalaganjem, moramo pružati sve od sebe”, dodao je trener Jakirović.