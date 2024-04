Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/hajduk.hr

Nogometaši Hajduka i Dinama u 19 sati igraju na Poljudu utakmicu polufinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je u subotu pobijedio Hajduk u derbiju SuperSport HNL-a 1:0 i tako Splićane udaljio od borbe za naslov prvaka. No Hajduk je osvojio posljednja dva Kupa, želi to ponoviti. Naravno, to je novi derbi dvoboj, u kojem nikad nema favorita