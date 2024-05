U Osijekovu školu nogometa dolazi pojačanje, radio je u velikanima poput Benfice i Šahtara

Podijeli :

NK Osijek

Portugalac ima značajno iskustvo iz lisabonske Benfice i Šahtara te će biti asistent sportskom direktoru.

U Nogometni klub Osijek stigao je 40-godišnji Portugalac Alfredo Almeida. Angažiran je kao asistent sportskog direktora Josea Bote za našu Školu nogometa u kojoj će imati ulogu koordinatora. Riječ je o dugogodišnjem profesionalcu koji je kao trener radio 12 godina s mlađim kategorijama u svojoj domovini, a iskustva ima i u vođenju seniorskih momčadi u različitim ligama. U posljednje vrijeme zaposlen je bio u lisabonskom velikanu Benfici i to na području tehničke koordinacije. Tu je dužnost obnašao dvije i pol godine i u ukrajinskom Šahtaru, a potom se jednako toliko vremena zadržao u brazilskom klubu Coimbra Sports s kojim Benfica ima razvijeno partnerstvo i kvalitetnu suradnju.

“To mi je definitivno pomoglo u stjecanju nekih novih iskustava za što konkretniji i kvalitetniji rad u nogometu. Josea Botu sam upoznao upravo u Benfici gdje je on dugo imao značajnu ulogu, a konkretniju smo suradnju ostvarili tijekom angažmana u Ukrajini. Nikada ranije nisam bio u Hrvatskoj, a vodila me misao da je to mala i sigurna država koja omogućuje kvalitetan život. Posebno mi se sviđa velika strast za nogometom koja se ovdje osjeti. Prvi dojmovi su mi jako dobri, posebno u smislu nogometne infrastrukture i uvjeta za rad koji su u NK Osijek apsolutno na visokoj europskoj razini. Veselim se novom profesionalnom izazovu”, ukratko je poručio Almeida.