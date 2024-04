Trener Slavena poručio: ‘Čestitam Hajduku na pobjedi koja nije zaslužena’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u Koprivnici prekinuo niz od pet poraza.

U susretu 31. kola HNL-a Hajduk je minimalnom 1-0 (1-0) pobjedom protiv Slavena Belupa u Koprivnici prekinuo negativan niz od pet uzastopnih poraza.

Jedini gol na utakmici postigao je Aleksandar Trajkovski (12).

Nakon utakmice je Ivan Radeljić , trener momčadi iz Koprivnice, poručio kako smatra da Hajduk nije zaslužio pobjedu:

“Čestitke Hajduku na pobjedi koja, po meni, nije zaslužena. Mislim da smo mi igrom zaslužili više jer imali smo dosta prilika. Imao je i Hajduk neke svoje situacije, ali oni su kvalitetna ekipa i teško ih je ostaviti baš bez ičega. Mislim da je Belupo bio dosta energičan, posebno u drugom poluvremenu. Imali smo dosta situacija za postići pogodak, danas jednostavno nije išlo. Dečki su željeli, dali su sve od sebe, imali i gredu i vratnicu, drugi put će nam se možda negdje vratiti”, zaključio je.

Također, smatra kako je njegova momčad oštećena za kazneni udarac u 67. minuti kada je Uremović igrao rukom unutar šesnaesterca:

“Po meni čisti kazneni udarac. Opet imaju neko svoje tumačenje. Je ruka, nije ruka, je tijelo, nije tijelo… Pa jednom bi više trebalo to možda raščistiti. Lopta ide u gol, ako ju je dirao rukom, po meni je to jedanaesterac koji nije sviran za nas. Ne mogu se oteti dojmu da bi na drugoj strani to bio penal, to je moje najiskrenije mišljenje”.

Hajduk je ostao na trećem mjestu s 58 bodova, a Slaven je na predzadnjoj devetoj poziciji, no ima čak 23 boda više od desetog Rudeša.