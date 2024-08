Trener Osijeka nakon novog poraza: Ne razumijem sudački kriterij, uništio je utakmicu

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver Images

Nogometaši Hajduka u susretu su 5. kola HNL-a na Poljudu svladali Osijek sa 1-0 (0-0). Osijek je tako ostao na samo jednom bodu u pet kola, a nakon utakmice nezadovoljan je bio trener Coppitelli.

Trener Osijeka, Federico Coppitelli, ovako je komentirao poraz od Hajduka (1:0) na Poljudu:

“Za nas je ovo bila izuzetno teška utakmica, posebno zbog trenutne situacije u kojoj se nalazimo. Tijekom tjedna ostali smo bez Pušića i Jugovića zbog ozljeda. Doveli smo trojicu novih igrača, od kojih Jakupović nije trenirao, a preostala dvojica odradili su samo lagani trening. Nismo uspjeli odgovoriti na izazov koji je Hajduk postavio. U prvom poluvremenu smo se dobro držali na terenu, ali u drugom dijelu smo popustili, što je Hajduk vješto iskoristio,’ rekao je Coppitelli, te se osvrnuo na svoj status nakon osvojenog jednog boda u prvih pet kola.”

“Zaslužujemo više od jednog boda. Imali smo težak raspored. Sada imamo priliku da se konsolidiramo. Naš put je jasan. Možemo govoriti o lošim rezultatima Osijeka, ali ako se ovakve okolnosti nastave, tek tada će se to moći reći. Dobro poznajete situaciju na tržištu, znate tko je sve napustio momčad, a imali smo i probleme s ozljedama. Moram spomenuti i sudački kriterij, koji ne razumijem – uništio je dinamiku utakmice. To nije izgovor, ali tako sam ja to vidio.”

Što se tiče Matkovića, Coppitelli je dodao:

“On je rođen 2006. godine. Do sada je odigrao sve utakmice. Trenutno prolazi kroz mali pad forme, ali sve opasne situacije kreirali smo preko njega. Mlada smo momčad, prijelazni rok je tek završio. Trebat će nam vremena da se uigramo. To dugujemo našim navijačima koji u ovom dijelu sezone nisu imali mnogo razloga za slavlje.”