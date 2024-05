Trener koji je igrao i za Rijeku i Dinamo: Očekivao sam puno više, ali kriv je taj gol u gostima

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX by Guliver

Kup je stigao do završnice, odnosno finala. Ostali su samo Dinamo i Rijeka, koji se bore za osvajanje naslova pobjednika. Dosada su Modri osvojili 16, a Riječani šest titula. Netko od njih doći će ili do 17. ili do sedmog trofeja, a odluka pada u uzvratu na Rujevici. Ono što svakako treba istaknuti je da osvajanje Kupa neće utjecati na plasman u Europu jer Dinamo ide u Ligu prvaka, a Rijeka u Europsku ligu. Naravno, u kvalifikacije.

Inače, zadnje finale Kupa između ova dva sastava odigrano je 22. svibnja 2019. godine u Puli. Tada je bilo na jedan dvoboj, a Rijeka je slavila sa 3:1.

Damir Milinović nekada je igrao za oba kluba. U Rijeci bio je četiri, a u Dinamu dva puta tijekom svoje igračke karijere. U razgovoru za Sport Klub prokomentirao je prvi susret na Maksimiru, pravilo gola u gostima, da se finale Kupa sada igra na dva ogleda, novi naslov Dinama u prvenstvu i bitku za Europu koju vode dvojac Osijek-Lokomotiva.

Prva utakmica finala Kupa završila je bez golova. Kako ste vidjeli još jedan sraz Dinama i Rijeke (već peti ove sezone)?

“Iskreno, moram reći da sam puno više očekivao od same utakmice. Očekivao sam da će naše dvije trenutačno najbolje momčadi prikazati puno bolji i efikasniji nogomet. Međutim, sve se svelo na praktički dvije šanse – greda Hoxhe i stativa Fruka. Mislim da će se svi ljubitelji nogometa složiti kako smo očekivali puno atraktivniju utakmicu uz pokoji pogodak. Treneri su bili dosta oprezni u smislu da Rijeka ne primi gol, a Dinamo nije uspio naći rupu u protivničkoj obrani. Mislim da je u pojedinim trenucima bilo dosta rastrgano te dosta individualnih i neprisiljenih grešaka. Utakmica je ostala aktivna za oba aktera tako da će odluka o osvajaču pasti na Rujevici.”

Rezultat je aktivan, ali po rezultatu nekako se čini da je Rijeka bila stabilnija i uspjela uzvratiti za prvenstveni poraz na Rujevici.

“Rijeka je tražila igračku i rezultatsku stabilnost s obzirom da je na Maksimir došla sa tri uzastopna poraza u prvenstvu. Naravno da je htjela ostati neporažena, a sada ima aktivan rezultat za uzvrat. Dobro je stajala na terenu, a mi koji pratimo nogomet očekivali smo atraktivnu utakmicu. Rijeka je ostvarila zacrtano i nije izgubila. Osobno mislim da ako Rijeka na Rujevici prikaže htijenje i želju kao u onoj prvenstvenoj utakmici protiv Dinama, sa velikim optimizmom može očekivati osvajanje Kupa.”

Koliko je obje momčadi ometalo pravilo gola u gostima, koje još uvijek vrijedi kod nas s obzirom da ga je UEFA ukinula prije tri godine?

“To je čudno da se kod nas još nije ukinulo, ali pravila su takva i moraju se poštovati. Kada gost zabije gol, to puno znači jer kao da si dao dva. Vjerujem da Dinamo zna o tome u smislu da ne primi gol pa mora juriti naglavačke. Rijeka će morati paziti da ne primi. Ako Dinamo zabije jedan, Rijeka mora uzvratiti sa dva. Europa je odavno ukinula i došlo je vrijeme da mi počnemo primjenjivati pravilo bez gola u gostima.”

Kako komentirate da se finale Kupa igra na dvije utakmice, a prethodnih godina bila je jedna na neutralnom terenu?

“Iskreno, ne znam kako bih to komentirao jer stalno se nešto mijenja u tim pravilnicima. Kada krene prvenstvo, ne zna se hoće li biti kao prošle godine ili će biti nešto novo. Mislim da se mora donijeti neki sistem, odnosno pravila koja će trajati. Prije nego što počne natjecanje, treba znati kako će se igrati. Jedne godine je ovako, a druge onako. To nije dobro ni za klubove ni za navijače ni za sve ljubitelje, koji prate nogomet.”

Prvenstvo je riješeno i Dinamo je sedmi put uzastopno prvak. Vaš osvrt na to?

“Bili smo svjedoci da je Dinamo prošao kroz jedno krizno razdoblje dok se tražila nova Uprava, dok se nije stabilizirao i dok je igrao u Europi. Imao je dosta problema u HNL-u, ali ispadanjem iz Europe i sa novom Upravom pojačala se privrženost navijača prema igračima te klubu. Sve više publike bilo je na stadionu, a Dinamo je počeo osvajati bodove i pokazao gard da želi osvojiti prvenstvo ili bilo koji drugi trofej.

Isto tako pokazao je kvalitetu i mentalitet pobjednika u Europi te HNL-u. Dinamo je osvojio prvenstvo, pobjegao Rijeci i treba čestitati na tome. Rijeka ima priliku da osvoji Kup na odličnu i fantastičnu sezonu sa velikim nizom utakmica bez poraza te primljenog pogotka. Osvajanje bi bilo šlag na tortu, koja je ove sezone bila jako slatka i time bi svi navijači Rijeke bili jako zadovoljni.”

Borba za Europu između Osijeka i Lokomotive ostala je otvorena. Razlika je jedan bod u kojem Osijek ima prednost, ali i bolji međusobni omjer. Koga vidite kao zadnjeg putnika uz Dinamo, Rijeku i Hajduk?

“Više će biti teško Osijeku jer znamo da Lokomotiva sljedeću utakmicu igra sa Rudešom i tu je sigurno u prednosti, nego što je Osijek nad Rijekom. Osijeku dobro dođe što je Rijeka igrala ovu utakmicu i što će mislima puno više biti na uzvratu u srijedu. Rijeka je uvijek dobro igrala u Osijeku i bit će jedna dobra utakmica, ali vjerujem da će Osijek ići na kartu umora Rijeke. Ako Osijek dobije, bit će četvrti. Ako ipak ne, onda je Lokomotiva u velikoj prednosti i u zadnjoj utakmici sa Hajdukom pokušat će napraviti sve za pobjedu te da se plasira u Europu što bi bio veliki uspjeh.”