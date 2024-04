Torcida stiže na Rujevicu, evo što poručuje policija

Podijeli :

Vojko Basic / CROPIX via Guliver Images

Rijeka i Hajduk sastaju se u nedjelju od 19:30 na Rujevici u derbiju 29. kola SuperSport HNL-a.

Jedna od ključnih utakmica u zanimljivoj borbi za naslov proglašena je visokorizičnom, a dodatna je opasnost činjenica da u Rijeku dolaze brojni navijači Hajduka koji su na Poljudu i po Splitu priredili velike nerede nakon ispadanja od Dinama iz Kupa prije samo četiri dana.

PU primorsko-goranska objavila je posebne uvjete za ovaj susret vodeće Rijeke i trećeplasiranog Hajduka:

“Policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju.

S obzirom na očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama. Ulazi na stadion Rujevica bit će otvoreni od 17.30 sati. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije, kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.

Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na Kikovici, na autocesti A6 te ih pozivamo da na navedenu lokaciju dođu do 16.30 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Rujevica u Rijeci. Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, budući da će policijski službenici bez stajanja osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona. Na stadionu je osigurana prodaja bezalkoholnih pića i hrane.”