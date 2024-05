Toplak o Hajduku: ‘Igračima je očito maksimalno pala motivacija’

Podijeli :

Josip Regovic PIXSELL via Guliver Images

Hajduk je u nedjelju poražen od Varaždina na Poljudu rezultatom 0:1.

Povodom toga, Samir Toplak je komentirao situaciju u splitskom klubu: “Hajduk kaska i mora brzo reagirati. Kvalifikacije za Europu će doći jako brzo. Ako čekaš ljeto da počneš neke stvari raditi, proći će puno vremena. A ovo sad je samo gubitak vremena i mučenje”.

“Igračima je očito maksimalno pala motivacija nakon što su ispali iz utrke za naslov i ovo jednostavno ne izgleda dobro. Moraju brzo reagirati, ali ne čekati kraj prvenstva jer pauza je vrlo kratka. Moraju brzo reagirati. Novog predsjednika su brzo dobili i sad moraju napraviti sljedeće korake, ali ne čekati kraj prvenstva”, dodao je Toplak.

Za kraj, Toplak se osvrnuo na ciljeve splitskog kluba u idućoj sezoni: “Po meni, Hajduku mora biti motiv i cilj uspješan prolazak kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Moraju pokušati ući u skupine jer sve ostalo je vrlo problematično. To mora biti cilj. Ako im nije to cilj, nego će ići opet pokušati samo stvarati momčad za napad na naslov prvaka, onda vremena očito imaju i to poštujem”.