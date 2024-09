Tomić: Najviše me rastužila Rijeka, a Dinamo će u LP sigurno napraviti iznenađenje

Podijeli :

Petter Arvidson via Guliver Images

Hrvatski trener Goran Tomić trenutno ima angažman u Al Bataehu, klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Uz svoj trenerski posao izvan Hrvatske, bivši trener Rijeke prati i dalje situaciju u hrvatskom nogometu.

“Nismo se baš proslavili u Europi ovog ljeta. Velika šteta. Ove je godine bila stvarno velika prilika da sva tri kluba dođu do grupne faze. Osijek i Zira, to je stvarno veliko razočaranje. Jer ipak, toj Ziri je Omonija nakon Osijeka utrpala šest komada, tako da se vidjela njihova kvaliteta. Hajduk je imao nevjerojatnu priliku protiv Ružomberoka, a zatim preko Armenaca ući u grupu Konferencijske lige, ali eto, nisu uspjeli. Najviše me rastužio nastup Rijeke. Tih 5:0 ne predstavlja toliku razliku u kvaliteti između Olimpije i Rijeke. Rijeka je igrački i po svemu sigurno kvalitetnija, ali zbog toga je nogomet tako zanimljiv. Na kraju, nikad ne znaš tko će uzeti bodove i proći”, rekao je svoje mišljenje o HNL-u za Net.hr.

Komentirao je i ždrijeb Dinama u Ligi prvaka.

“Monaco u Maksimiru, Slovan u Bratislavi, Salzburg u Austriji i Celtic u Zagrebu će biti utakmica u kojima će Dinamo tražiti svoje šanse, iako se u nogometu napraviti velika iznenađenja, ali ako ćemo realno, sigurno da Dinamo protiv spomenutih treba tražiti šansu. Tu, po meni, Dinamo ima dobru šansu protiv tih ekipa, jer jedan RB Salzburg, kojeg pratim, nije kao i prošle sezone, prošlih godina. Pomladili su ekipu. Sturm je osvojio austrijsku prvu ligu, na kraju krajeva. Dinamo sa Slovanom u Bratislavi može igrati. Celtic i Monaco u Zagrebu će biti jako teški dvoboji, ali po meni, Dinamo će sigurno u nekoj od utakmica napraviti iznenađenje.”