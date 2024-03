Sportski direktor Dinama: Modrić? Zagovornik sam da se vrati igrač koji je ponikao u našem sustavu

Podijeli :

xBaguxBlancox via Guliver

Novi sportski direktor Dinama otkrio je planove zagrebačkog kluba.

Dolaskom Velimira Zajeca i njegove garniture na čelo Dinama, jedna od prvih točaka na dnevnom redu bila je pozicija sportskog direktora.

Naime, Dinamo nije imao čovjeka na toj ključnoj poziciji još od odlaska Darija Šimića koji se nije dugo zadržao na Maksimiru.

Na sjednici Izvršnog odbora, određeno je kako će vršitelj dužnosti sportskog direktora biti dosadašnji šef omladinske škole, Marko Marić.

U intervjuu za Sportske Novosti otkrio je neke od planova zagrebačkog kluba.

Osvrnuo se na budućnost Vidovića, Ogiware i Kaneka, no nije konkretno otkrio hoće li klub otkupiti njihove ugovore:

“Ne bi bilo profesionalno govoriti o tome. Postoji više opcija da klub otkupi ugovor. Ako nismo sigurni, klub pokušava pregovarati o produljenju posudbe kako bi igrač dobio dodatno vrijeme. Svi su dovedeni jer mislimo da imaju kvalitetu za Dinamo, a o tim stvarima će se odlučivati na kraju sezone. Sve ovisi o njihovim igrama, nikad ne znate što se može dogoditi do kraja sezone, poput ozljeda. To je sjajan model, ali možete ga ostvariti samo ako drugi klub nema pet boljih ponuda za te igrače. Kad se dogodi savršeni “klik” za posudbu, to je onda znatno smanjenje rizika za klub jer ga možete vidjeti u okolnostima vaše momčadi.”

Kazao je kako je pobornik vraćanja bivših igrača poput Modrića, Lovrena i Oršića u klub:

“Apsolutno sam zagovornik da se vrati igrač koji je ponikao u našem sustavu, ali to mora biti u kontekstu da taj igrač može nama i dalje doprinijeti. On mora i karakterno pomoći u razvoju mlađih. Svi ti primjeri su veliki karakteri, ali se mora stvoriti idealna situacija da klub može podnijeti njihovu plaću i da smo deficitarni na toj poziciji, tako da to nije jednostavno. Primjer, Theophile je odradio strašan posao u razvoju Gvardiola i Šutala, nakon prvih treninga s Gvardiolom rekao je da će biti najbolji stoper na svijetu. Kad dolaze igrači izvana, ključ je da imaju liderske crte na visokoj razini jer ga ne dovodimo samo za rezultat.”

Jednu zemlju istaknuo je kao primamljivo tržište za nove ulazne transfere:

“Kad pričate sa svim sportskim direktorima na svijetu, Francuska je vjerojatno “best buy” po omjeru cijene i kvalitete. Svaki francuski klub ima dobru akademiju, oni su ponajveći izvoznik igrača u svijetu. Imaju ogroman pritok igrača iz afričkih zemalja, brzo ih razvijaju, tako da u prvu momčad svake godine dolaze vrlo kvalitetni mladi igrači. Zatim se momčadi rješavaju igrača koji imaju 23-24 godine i tu su te prilike za dobivanje igrača, poput Pierrea-Gabriela, koji ima preko 170 nastupa u Francuskoj. Interesantna su nam ona tržišta gdje možemo biti konkurentni, poput Poljske, Austrije, Portugala… Teško je očekivati da možemo kupiti igrača iz Engleske.”