Sopić za SK: Dinamo se mora nadati nemogućem, igrači Bayerna nisu vanzemaljci

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Nakon što je Hajduk odnio pobjedu i tri boda iz Maksimira u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, Dinamo se okreće svom nastupu u Ligi prvaka.

To mu je ukupno treći ove sezone s obzirom da je već odigrao dva dvoboja play-off runde protiv Qarabaga. Suparnik je Bayern, koji je novu sezonu Bundeslige otvorio na izvrstan način. Čak je sa maksimalnim učinkom (tri pobjede i devet bodova) postao vodeći u poretku.

Inače, ovo će biti treći susret između Bayerna i Dinama. Prethodna dva ogleda odigrana su još u rujnu i prosincu 2015. godine (također u Ligi prvaka), a u njima slavio je predstavnik Njemačke sa 5:0 i 2:0. Dinamu se nudi prilika da prekine niz od dva uzastopna poraza.

Željko Sopić se dosta dobro sjeća Dinama iz prošle sezone s obzirom da je bio trener Rijeke. U razgovoru za Sport Klub najavio je nastup zagrebačkog sastava. Osim toga, osvrnuo se na nedavni derbi sa Hajdukom, pad Dinama u poretku HNL-a, prvenstvo općenito i svoj mandat u Rijeci.

Dinamo večeras nastupa u Ligi prvaka. Vaša najava trećeg nastupa aktualnog prvaka Hrvatske u Europi ove sezone?

“Što se utakmice protiv Bayerna tiče, mislim da ne treba biti preveliki znalac jer će Dinamu biti jako teško na Allianz Areni. Ako se ne varam, Bayern u zadnjih deset godina nije izgubio domaću utakmicu u Ligi prvaka. Mislim da je bio poražen još 2014. godine od Chelseaja. Moguće da sam možda pogriješio, ali mislim da je tako bilo. Treba maksimalno pozitivno ući u utakmicu i nadati se nemogućem jer je u sportu sve moguće.”

Poraz od Hajduka u derbiju ne donosi optimizam Dinamu. Međutim, Dinamo ima priliku za iskupljenje.

“Treba ipak biti realan jer se igra protiv Bayerna. Puno se njih pita, čak da je Dinamo dobio Hajduk 3:0. Bilo bi isto i tu ne treba pričati o nekakvom iskupljenju. Mislim da Dinamo treba biti pametan i da treba uživati u nogometu. Zna se da je Bayern jako nezgodan suparnik na svom stadionu.”

Bayern je odlično startao u Bundesligi. Protiv Kiela prošli vikend zabio je šest golova i ostvario treću pobjedu zaredom, čime je preuzeo poziciju lidera u poretku.

“Bilo bi jako bitno da Dinamo ne primi gol u prvih 15 minuta. Ako vrlo rano primite gol na Allianz Areni, onda su vam šanse vrlo male za pozitivan rezultat odnosno da odete uzdignute glave. S druge strane, igrači Bayerna nisu vanzemaljci i ne lete po terenu. Siguran sam da će Dinamo imati barem dvije šanse, ali jednostavno mora odigrati savršenu utakmicu. Trener Jakirović vjerojatno će morati postaviti jako brze igrače jer Bayern će ih odmaknuti daleko od svog gola s obzirom kako igra. To su više neki sprintevi od 40 ili 50 metara, što nije tako lako.”

Kako ste vidjeli derbi između Dinama i Hajduka?

“Mislim da nije bila neka vanserijska kvaliteta. Naši derbiji općenito u zadnje vrijeme nisu na nekoj razini, a Hajduk je bio sretniji i pobijedio. Što se igre tiče, očekivao sam da će Dinamo pritiskati od prve minute. Zbog čega se to nije dogodilo, ne ulazim u problematiku. Ovakvu utakmicu u kojoj je Hajduk slavio na Maksimiru može realno dobiti jednom u deset puta. To ne govorim kao navijač Dinama, nego kao realni akter. Po svemu prikazanom, Dinamo je barem morao izjednačiti ili čak pobijediti. S druge strane, ponovno se pokazala individualna kvaliteta Livaje koji takve utakmice gdje se Hajduk nalazi u podređenom položaju rješava iz jedne šanse i o njegovoj kvaliteti ne treba pričati. Mislim da Livaja nosi ovaj današnji Hajduk, odnosno da ga nosi u zadnje tri godine.”

Dinamo je porazom pao sa vodećeg mjesta na treću poziciju u poretku HNL-a. Kako gledate na to?

“Gledajte, Dinamu svakako neće biti lagano da nakon Europe igra HNL. Međutim, mislim da Dinamo ima široki roster te da može odgovoriti na prepreke i zadatke koje će imati. S druge strane, svi ostali klubovi pokušat će to iskoristiti iako mi je žao da imamo samo jednog predstavnika u Europi te da Rijeka, Hajduk i Osijek nisu uspjeli ući u Europu. Oni u HNL-u imaju veliku mogućnost odmora, odnosno više vremena za pripremu utakmice za razliku od Dinama. Bit će dosta napeto jer nakon utakmica sa Bayernom, Arsenalom, Monacom, Borussijom Dortmund i ostalima dolazi do emotivnog pražnjenja. U tim utakmicama morate ići iznad granica svojih mogućnosti da biste došli do pozitivnog rezultata. To znači da povratak u zbilju HNL-a nije lagan, ali mislim da igrači i stručni stožer Dinama znaju kako je HNL majka svih bitaka. Jedino preko HNL-a može se ponovno doći do ovakve lijepe pozicije, koju je Dinamo ostvario u Europi. Svi naši klubovi žele ostaviti trag u Europi, koja daje veliki dio kolača vezano za budžet.”

Jesu li zadnja dva nastupa Dinama u prvenstvu (remi sa Rijekom i poraz od Hajduka) zabrinjavajuća uoči Bayerna?

“Vjerujte mi, ne bi ništa značilo da je Dinamo dobio na Rujevici 3:0 i da je pobijedio Hajduk 5:0. Pričamo o Bayernu, koji je vrhunska momčad. Naravno da imate samopouzdanje kada ste ostvarili pozitivne rezultate u odnosu kada igrate 1:1 sa Rijekom na Rujevici i nakon toga izgubite od Hajduka. Mislim da to nimalo neće utjecati na igrače i da će u skladu sa svojim mogućnostima dati sve od sebe da se izbori što bolji rezultat, ali problem je što sa druge strane stoji Bayern.”

Kako vam se čini ovosezonski HNL u kojem je dosada odigrano šest kola?

“Realnost je da HNL iz godine u godinu gubi veliki broj igrača i da se pred kraj prijelaznog roka mnoge momčadi pokušavaju stabilizirati, odnosno dovesti ono što je slobodno na tržištu. Mislim da je Osijek najveće neugodno iznenađenje, ali borba za ostanak bit će dosta napeta. Po mojoj procjeni, tri-četiri kluba vodit će bitku za ostanak.”

Tko vas je pozitivno iznenadio?

“Najveća pozitivna priča je Varaždin. To moramo realno reći s obzirom da je prodao Lusavca te da su Drožđek i Jelenić otišli. Svakako je skupio dosta bodova. S druge strane, Rijeka je trenutačno prva u poretku i moram reći da je Hajduk malo iznenadio što je tako visoko nakon svih prošlotjednih turbulencija.”

Bili ste trener Rijeke s kojom ste prošle sezone osvojili drugo mjesto u prvenstvu i bili u finalu Kupa. Jeste li zadovoljni što ste ostvarili sa momčadi, ali i mandatom?

“Naravno da uvijek težite boljem, ali kada se pogleda sa odmakom mislim da mogu biti ponosan i zadovoljan. Pogotovo jer je Rijeka nakon prošle sezone prodala igrače za mislim 10 milijuna eura. Da ne ulazim u iznose, ali po onome što piše u novinskim člancima prodani su Pjaca, Labrović, Ivanović i Hodža. Neke stvari su se dobro posložile, iako ne možete biti zadovoljni kada ste drugi jer uvijek težite prvom mjestu. Iz Rijeke nosim lijepe uspomene i pamtim sretne dane tako da mogu biti zadovoljan sa svojim mandatom.”