Sopić: Razgovarao sam s Pašalićem, koristit ćemo ga dok god je tu

Nogometaši Rijeke otputovali su za austrijski Schladming, gdje će se idućih deset dana pripremati za novu sezonu.

Uoči polaska u Austriju, novinarima se obratio trener Rijeke Željko Sopić.

“Pored onih igrača koji ranije nisu produžili ugovor danas je dogovoren i odlazak Yansanea, a papiri su sređeni za Antu Majstorovića, koji će s nama u Austriju. Nadam se da ćemo se u sljedećih tjedan dana još pojačati jer znamo da nam dosta rano slijedi utakmica u Europskoj ligi protiv rumunjskog ili mađarskog predstavnika u tom natjecanju”, započeo je Sopić pa nastavio:

“Bilo bi dobro da se što prije grupiramo i pojačamo, imamo i nekih objektivnih problema po pitanju igračkog kadra jer su neki igrači došli ozlijeđeni na pripreme poput Gode, dok su drugi doživjeli mehaničke ozljede tijekom pripremnih utakmica. Ozljeda Selahija plod je pogibeljnog starta jednog igrača Kopera. Strašno, takve stvari se ne bi smjele događati na pripremnim utakmicama, nadam se da bi brzo trebao biti na dispoziciji.”

Rujevicu su napustili Labrović, Mitrović i Pjaca, a spominju se i odlasci drugih igrača, primjerice za Marca Pašalića postoji veliki interes.

“Matematika je egzaktna znanost, znamo koliki nam je proračun i koliko moramo namaknuti od transfera, mislim da je to realnost. Pašalić? Marco Pašalić se vratio, razgovarao sam s njime, on je spreman i dok god je tu mi ćemo ga koristiti. Kada ne bude tu, neće biti tu, ako neće, to su priče za budućnost”, rekao je Sopić i dodao:

“Najveći problem je taj što ćemo mi sigurno imati sedam utakmica u ritmu četvrtak – nedjelja, a ako Bog da bit će to i 11 utakmica. Za 11 utakmica u tom ritmu vi morate imati širinu kadra. Može svatko imati svoje mišljenje, no ja znam što znači odigrati 11 utakmica odigrati od 25. srpnja do početka 9. mjeseca. Morat ćemo paziti da nam se netko ne ozlijedi i definitivno povećati širinu kadra.”