Sopić otišao s intervjua: ‘Slijedi mi benziska, kakav Hajduk. Bedasta pitanja, to je to, doviđenja’

HNK Rijeka

Rijeka je osigurala plasman u finale Kupa, a Sopiću se nisu svidjela pitanja nakon utakmice.

Nogometaši Rijeke prvi su finalisti hrvatskog Kupa nakon što su u polufinalnom ogledu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedili Lokomotivu sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Ivan Smolčić u 70. minuti nakon ubačaja iz korner Marca Pašalića.

Rijeka je tako izborila svoje deveto finale Kupa, a u dosadašnjih osam finala šest puta je slavila. Posljednji put 2020. S druge strane Lokomotiva nije uspjela izboriti i svoje treće finale, a u prethodna dva (2020, 2013) je upisala poraze.

Nakon utakmice, svoje viđenje utakmice podijelio je trener Rijeke, Željko Sopić:

“Mislim da je bila jako tvrda utakmica na lošem terenu. Najbolje je sad staviti glavu u pijesak i onda… Nema veze, teren je takav kakav je. Kad pobijedite, onda valjda trebate likovati ili ne znam što, a jedina je istina da smo prošli u finale Kupa i da je Pjaci na ovom predivnom terenu zaplesalo koljeno, ali to nije bitno, imamo milijun drugih igrača, jedan više-manje, što sad… Užas, fuj!”, započeo je Sopić.

Strateg Riječana je još jednom izrazio nezadovoljstvo stanjem terena:

“Nije bila neka posebna utakmica. Igralo se za prolaz, bili smo spremni i na 90 i na 120 minuta. U prvom dijelu nismo iskoristili šanse, imala je i Lokomotiva svoje, ali bilo što komentirati na ovom klizalištu je bezrazložno.”

Sopića je naljutilo pitanje o situaciji koja je prethodila golu Rijeke. Naime, Rijeka je zabila iz kornera kojeg su dobili nakon što je vratar Čavlina obranio udarac Nike Jankovića, a igrači i stožer Lokomotive smatrali su kako je lopta trebala biti izbijena izvan granica igrališta jer je njihov igrač, Art Smakaj ležao na terenu u bolovima:

“Znao sam da ćete me to pitati. Samo mene u HNL-u pitate za takve situacije, nikog drugog ne bi pitali. Realno, jedanput sam izgubio neku Kutiju šibica jer sam priznao neku ruku ili ne znam što. A ta situacija… Zašto me ne pitate za situaciju kad mi dajemo Lokomotivi loptu, a oni je izbace u aut? Zašto me ne pitate to? Nemam nikakav komentar. Mogli su obraniti korner i sve bi bilo u redu. Ajde, bježi…”

Uslijedilo je još jedno pitanje o nadolazećoj utakmici s Hajdukom, a Sopiću je tu ‘prekipjelo’ te je kratko odgovorio i otišao s intervjua:

“Ma slijedi mi benzinska, kakav Hajduk. Hajduk prvo igra protiv Dinama. Nemam nikakav komentar, bedasta pitanja, to je to, doviđenja.”

U drugom polufinalu se sastaju Dinamo i Hajduk od 19 sati.